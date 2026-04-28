تثبیت جایگاه مرز بازرگان به عنوان کریدور اصلی ترانزیت شرق به غرب

به گزارش کردپرس، نشست مشترک رضا رحمانی استاندار آذربایجانغربی و حمید قنبری معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امور خارجه در مرز بازرگان برگزار شد.
استاندار آذربایجانغربی و معاون وزیر امور خارجه در این نشست بر لزوم تقویت دیپلماسی اقتصادی در مرزها تأکید کردند.
در این نشست که با هدف همافزایی میان دیپلماسی سیاسی و ظرفیتهای اقتصادی استان برای روانسازی تبادلات مرزی و تقویت کریدورهای ترانزیتی برگزار شد، بر استفاده از ابزارهای دیپلماسی برای تثبیت جایگاه بازرگان به عنوان کریدور اصلی ترانزیت شرق به غرب تأکید شد.
همچنین راهکارهای تقویت تعاملات مرزی، تسهیل تردد اتباع و ناوگان تجاری و حمایت از فعالان اقتصادی در تراز بینالمللی مورد بررسی قرار گرفت تا زیرساختهای نوین ایجاد شده، با پشتیبانی فعال دیپلماتیک به جهش تبادلات تجاری کشور منجر شود.
در ادامه تثبیت جایگاه مرز بازرگان به عنوان مهمترین دروازه زمینی کشور و تسهیل مسیر فعالیت صادرکنندگان و فعالان بخش خصوصی در تراز بینالمللی نیز مطرح شد.
قرارگیری مرز بازرگان در مسیر ارتباطی ایران با ترکیه و اروپا، آن را به یکی از پرترددترین و مهمترین پایانههای مرزی کشور تبدیل کرده است.
گفتنی است؛ در یکسال گذشته در مجموع ۱۹۳ هزار و ۱۷۹ دستگاه ناوگان از پایانه مرزی بازرگان تردد کردهاند که از این میزان، ۱۲۱ هزار و ۳۸۲ دستگاه ورودی و ۷۱ هزار و ۷۹۷ دستگاه خروجی بوده است. همچنین در این مدت مجموع تردد مسافران ایرانی و خارجی از پایانه مرزی بازرگان به بیش از ۹۹۱ هزار نفر رسیده است.
