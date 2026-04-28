موتور تولید و توسعه نباید خاموش نشود

به گزارش کردپرس، حاکم ممکان در تشریح نشست کمیسیون اقتصادی به خانه ملت گفت:کمیسیون اقتصادی جلسات مجزایی با مسولان بانک مرکزی و همچنین سازمان بورس و اوراق بهادار داشتند و مباحث مختلفی در این جلسات مطرح شده است.

او افزود: در جلسه با رئیس و هیات عامل بانک مرکزی مباحث متعددی در حوزه‌های اقتصادی به ویژه مهار تورم، مدیریت رشد نقدینگی،تقویت ارزش پول ملی، تامین ارز کالاهای اساسی و مواد اولیه واحد های تولیدی و رفع تعهدات ارزی و بسته های حمایتی تدوین شده برای واحدهای خسارت دیده و کسب و کارها در شرایط جنگی بحث و بررسی شد که نمایندگان نیز نکته نظرات خود را در این خصوص مطرح کردند.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد: باید وضعیت اقتصادی در شرایط جنگی و پسا جنگ بررسی شود تا موتور تولید و توسعه خاموش نشود لذا اعضای کمیسیون مباحث مذکور را مطرح کردند تا اقدامات لازم انجام شود و کشور دچار رکود اقتصادی نشود. مقرر شد مهار تورم، تقویت پول ملی، مدیریت رشد نقدینگی و احصاءنیازهای ارزی و اولویت تخصیص ارز و تامین مالی واحد های تولیدی بر اساس نیازهای کشور با هماهنگی سایر دستگاه های اقتصادی و با برنامه ریزی لازم صورت پذیرد.

او بیان کرد: در این نشست موضوع ساماندهی در پرداخت تسهیلات، استمهال وام ها و ... مطرح شد و اعضای کمیسیون تاکید داشتند که بانک مرکزی در سیاستگذاری خود حداکثر تلاش را به منظور ورود کمترین فشار اقتصادی به مردم بکار گیرد.

ممکان عنوان کرد: همچنین اعضای کمیسیون اقتصادی در جلسه با رییس و معاونین سازمان بورس و اوراق بهادار، تاکید کردند؛ سازمان در راستای حفاظت از دارایی سهامداران و کنترل هیجان، حفظ نقدشوندگی، ایجاد اعتماد و تعادل، تثبیت و رونق بورس که موجب تامین مالی بازار و سرمایه در گردش واحد های تولیدی و بنگاه های اقتصادی نیز می شود، با جدیت عمل نماید.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی افزود: سازمان بورس به صورت تدریجی فعالیت خود در سایر قسمتها را نیز شروع خواهد کرد و همچنین قرار بر این است بورس انرژی و کالا با نظارت دقیق در عرضه و برنامه ریزی کارشناسی، نیازهای جامعه را تامین نمایند و متعاقبا موجب تعادل در قیمت ها شود.

او عنوان کرد: اعضای کمیسیون تاکید کردند که سازمانهای مرتبط با همکاری تعزیرات حکومتی و دستگاه های نظارتی زمینه برخورد با متخلفان در بازار را فراهم کنند./