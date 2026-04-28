مسئول حزب دمکرات در کرکوک: بە دیدار استاندار کرکوک نرفتیم و همچنان در جلسات شورای استان شرکت نخواهیم کرد

به گزارش کردپرس، محمد کمال، مسئول شاخه سوم حزب دمکرات کردستان، در گفت‌وگو با رسانه کردستان۲۴ تأکید کرد که دیدار اخیر این حزب با جبهه ترکمانی در چارچوب روابط معمول سیاسی و به‌منظور تقویت همزیستی در این شهر انجام شده است.

وی گفت: «ما به‌عنوان شاخه سوم حزب دمکرات کردستان، امروز برای تبریک سالگرد تأسیس جبهه ترکمانی عراق حضور یافتیم. این یک سنت سالانه است و همواره بر برادری و همزیستی میان بخشهای مختلف جمعیتی در کرکوک تأکید کرده‌ایم.»

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که در روزهای گذشته، دیدار هیأتی از حزب دمکرات با استاندار جدید کرکوک و اهدای گل به وی، بازتاب گسترده‌ای در فضای رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی داشته و با واکنش‌های متفاوتی روبه‌رو شده بود.

محمد کمال در واکنش به این حواشی گفت: «برخی در شبکه‌های اجتماعی چنین القا می‌کنند که ما وارد ساختمان استانداری شده‌ایم، در حالی که این افراد تفاوت میان مقر یک حزب و ساختمان استانداری را نمی‌دانند. ما در مقر جبهه ترکمانی حضور یافتیم، چراکه این جریان را دوست و متحد خود می‌دانیم.»

او همچنین به موضع حزب دمکرات درباره روند انتخاب استاندار کرکوک اشاره کرده و افزود: اگر قرار باشد برای تبریک نزد استانداری برویم، باید به دیدار استانداری برویم، موضع ما روشن است؛ نشست برگزارشده در هتل رشید را غیرقانونی می‌دانیم و معتقدیم حقوق بسیاری از مردم کرکوک در آن نادیده گرفته شده است، ما حاضر به شرکت در جلسات شورای استان نخواهیم شد. با این حال، حضور ما در اینجا به معنای احترام به طرف‌هایی است که واقعاً نماینده مردم کرکوک هستند.»

در همین چارچوب، صفحه رسمی محمد کمال در فیسبوک نیز اعلام کرد که هیأتی از حزب دمکرات کردستان به سرپرستی وی و با حضور سید ریبوار، مسئول روابط دفتر هماهنگی کرکوک-گرمیان، از مقر جبهه ترکمانی عراق در کرکوک بازدید کرده است.

بر اساس این گزارش، این هیأت از سوی محمد سمعان، رئیس جبهه ترکمانی عراق، و اعضای دفتر سیاسی این حزب مورد استقبال قرار گرفت.

هدف این دیدار، تبریک سالگرد تأسیس جبهه ترکمانی عنوان شده است.

در این دیدار، دو طرف بر اهمیت هماهنگی و همکاری مشترک برای تحکیم صلح و همزیستی در کرکوک تأکید کردند.

همچنین رئیس جبهه ترکمانی عراق از این اقدام حزب دمکرات قدردانی کرده و بر توسعه روابط سیاسی و همکاری در راستای منافع عمومی شهر تأکید کرد.