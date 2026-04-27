به گزارش کردپرس؛ حجت اله چاوشی در نشست هم اندیشی مسولان گمرکات پرویزخان و خسروی با مدیرکل استاندارد استان کرمانشاه افزود: تعامل خوبی بین گمرک و اداره استاندارد وجود دارم و این دو نهاد مهم برای افزایش کیفیت صادرات و مبادلات تجاری تلاش می‌کنند.

وی در ادامه گفت: با وجود حجم زیاد مبادلات تجاری در این سه مرز هنوز آزمایشگاه همکار کنترل کیفیت در این مرزها مستقر نیست .

چاوشی تصریح کرد: استقرار این آزمایشگاه می‌تواند کمک زیادی به تسریع در انجام مبادلات تجاری و کاهش هزینه‌های رفت و آمد برای نمونه گیری کالاها داشته باشد.

مدیرکل استاندارد استان کرمانشاه هم در این نشست گفت: نقش گمرک و استاندارد کمک به بهبود فضای کسب و کار و رونق تجارت و تردد مسافر در استان است.

اسماعیل امینی افزود: این دو نهاد زنجیره ای برای تسهیل در روند تجارت و بهبود فضای مبادلات مرزی است.

وی گفت: نتیجه آزمون های کنترل کیفیت و تعیین ماهیت بسیار مهم است و ما در استان کرمانشاه این آزمایشگاه های فعال را داریم که هزینه های زیادی از نظر تجهیزات و نیرو تخصصی برای آنها انجام شده است.

