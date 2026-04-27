به گزارش کردپرس، طهماسب نجفی در نشست ستاد مدیریت بحران استانداری کرمانشاه که در استانداری برگزار شد عنوان کرد: جنگل‌ها و منابع طبیعی نقش مهمی در استمرار حیات انسان‌ها و حفظ تعادل و پایداری محیط زیست ایفا می‌کنند و همه ما باید در حفاظت از جنگل ها و مراتع تلاش کنند.

وی افزود: خوشبختانه طی این مدت بارندگی های بسیار خوبی داشته ایم و این بارندگی‌ها باعث سرسبزی طبیعت شده و خوشحالی مردم شده است.

معاون عمرانی استاندار خشک شدن پوشش گیاهی انبوه در مراتع و جنگل‌ها در فصل گرما را بستری برای افزایش آتش سوزی‌ها برشمرد و گفت: کنترل آتش سوزی ها در سال جاری باید با آمادگی بسیار بیشتری برای کنترل آتش سوزی ها داشته باشیم.

وی امکانات و نیروی انسانی بخش دولتی برای مهار آتش سوزی ها را محدود و ناکافی دانست و گفت: منابع طبیعی و محیط زیست، فزمانداری ها و بخشداری ها به تنهایی توان مهار آتش سوزی های گسترده در مراتع و جنگل ها را ندارند.

مهندس نجفی تصریح کرد: امروزه مدیریت بحران ها بدون مشارکت سنجیده و برنامه‌ریزی شده جوامع محلی، گروه های مردم نهاد، دهیاری ها و ... قابل تصور نیست و باید بسترهای مشارکت مردم در حوادثی مانند آتش سوزی جنگل ها و مراتع فراهم کنند.

وی تاکید کرد: در صورت فراهم شدن بسترهای مشارکت، مردم بسیار پویاتر و پیشروتر در عرصه مدیریت بحران ها در حوزه منابع طبیعی عمل کنند.

معاون عمرانی استاندار به حمایت‌های مردم از روند انسداد چاه های غیرمجاز اشاره کرد و گفت: مشارکت و حمایت مردم از برنامه انسداد چاه‌های غیرمجاز، بستری را فراهم کرده تا این برنامه در سال جاری با شتاب و اقتدار بیشتری دنبال می‌شود.

در این نشست مدیران منابع طبیعی، محیط زیست و دیگر دستگاه‌های مرتبط گزارشی از عوامل موثر در وقوع آتش سوزی ها و راهکارهای مقابله مؤثر با این بحران ها ارائه کرد.