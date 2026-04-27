پوتین در دیداربا عراقچی: پیام رهبر معظم انقلاب ایران را دریافت کردم

به گزارش کرد پرس، ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه به عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران گفت: روسیه هر کاری را که منافع ایران و سایر کشورهای منطقه را تامین کند، برای برقراری صلح در خاورمیانه در اسرع وقت انجام خواهد داد.

پوتین گفت: روسیه امیدوار است مردم ایران بر این دوره دشوار غلبه کنند و صلح در کشور حاکم شود. روسیه امیدوار است مردم ایران از دوره آزمایش‌ها عبور کنند، صلح فرا خواهد رسید. مردم ایران شجاعانه و قهرمانانه برای حاکمیت خود می‌جنگند.

وزیر خارجه ایران نیز با تشکر از پوتین و روسیه به خاطر حمایت از ایران گفت: روابط بین روسیه و ایران که نمایانگر مشارکت استراتژیک است، تقویت خواهد شد .

وی همچنین تاکید کرد که رهبر معظم انقلاب و رئیس جمهور پزشکیان بهترین آرزوهای خود را به پوتین ابلاغ کردند.

عراقچی تاکید کرد: مردم ایران با شجاعت خود توانستند در برابر تجاوز آمریکا مقاومت کنند و قادر به تحمل آن خواهند بود.