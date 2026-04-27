تولید سالانه ٤١٨ هزار تن شیر خام در آذربایجان غربی

سرویس آذربایجان غربی- رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی گفت: سالانه بیش از ۴۱۸ هزار تن شیر خام در این استان تولید می‌شود که نقش مهمی در تأمین نیاز لبنی کشور دارد.

به گزارش کردپرس، محمدرضا اصغری افزود: این میزان تولید معادل روزانه حدود یک‌هزار و ۱۴۵ تن شیر است که حاصل فعالیت گسترده و پیوسته ۳۳ هزار واحد گاوداری شیری در بخش‌های صنعتی، روستایی و عشایری استان است.

او اظهار کرد: در حال حاضر ۲۵۰ واحد گاوداری شیری صنعتی در سطح استان فعال هستند و سهم قابل توجهی در تولید شیر و فرآورده‌های لبنی دارند. 

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی با اشاره به ظرفیت بالای این استان در حوزه صنایع تبدیلی و فرآوری شیر افزود: هم‌اکنون ۸۱ کارخانه لبنی و تعدادی کارگاه کوچک در استان فعالیت می‌کنند که وظیفه دریافت، فرآوری و بسته‌بندی شیر خام تولیدی را برعهده دارند. 

اصغری ادامه داد: وجود چنین شبکه گسترده‌ای از دامداری‌ها و واحدهای لبنی، علاوه بر تأمین نیازهای داخلی استان، زمینه‌ساز پشتیبانی مؤثر از صنایع تبدیلی و اشتغال پایدار در بخش کشاورزی است. 

