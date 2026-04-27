سرخط خبرهای ۷ اردیبهشت خبرگزاری کردپرس

ابهام در تحقق وحدت کردهای سوریه
یک سال پس از برگزاری کنفرانس «وحدت کردها و موضع مشترک» در شمال و شرق سوریه، نتایج آن بیشتر در حد چارچوبهای نظری باقی مانده است و هیچ پیشرفت ملموسی در اجرای مصوبات یا آغاز مذاکرات رسمی با دمشق مشاهده نمیشود. علیرغم تشکیل یک سند سیاسی مشترک و تصمیم به تشکیل هیأت مذاکرهکننده واحد، دولت سوریه همچنان از پذیرش خواستههای کردی مانند شناسایی هویت قومی و تمرکززدایی سیاسی اجتناب کرده است. همچنین اختلافات داخلی میان احزاب کردی و نبود ساختار سازمانی مشخص، باعث کندی در اجرای توافقات شده است.
افزایش فعالیت داعش در سوریه همزمان با تشدید خلأهای امنیتی
داعش با بهرهگیری از خلأهای امنیتی و شرایط جدید سوریه، بهویژه در منطقه جزیره، حملات خود را افزایش داده و به جنگهای چریکی و هدفگیری زیرساختها روی آورده است. پس از کاهش حضور آمریکا و جابهجایی نیروها، داعش حدود ۲۲ حمله در ماه مارس انجام داد و بهطور خاص، به دنبال افزایش هزینههای دولت دمشق است. این گروه همچنین تلاش دارد خود را بهعنوان نیروی مقاومت معرفی کرده و از بحرانهای اجتماعی و اقتصادی برای گسترش نفوذ خود بهرهبرداری کند.
پایان یک اتحاد مصلحتی؛ چرا آمریکا در حال فاصله گرفتن از کردهای سوریه است؟
گزارش مجله نیوسپیسز نشان میدهد که پس از یک دهه همکاری نظامی با نیروهای کرد سوریه، آمریکا اکنون در حال بازتعریف سیاست خود و پایان دادن به حمایت راهبردی از متحدان سابقش در شمال سوریه است. این همکاری که بهطور عمده بر اساس ملاحظات امنیتی و منافع مقطعی آمریکا شکل گرفته بود، پس از تغییرات سیاسی در سوریه و روی کار آمدن دولت انتقالی جدید دمشق کاهش یافته است. آمریکا اکنون بهدنبال همکاری با دولت جدید سوریه برای تأمین ثبات و مهار داعش است و از کردها خواسته شده در ساختار دولت مرکزی ادغام شوند.
کارگردان خبری : میلاد مرادی
نظر شما