شکاف های سیاسی پس از شلیک در هتل هیلتون

کردپرس- فرد تیرانداز آمریکایی و اهل ایالت کالیفرنیا بوده و توانسته است اسلحه را از دستگاه فلز یاب عبور دهد. این در حالی است که آمریکا ادعا می کند پیشرفته ترین تکنولوژی علمی و فنی را در اختیار دارد و قادر است با هر گونه ناامنی در دنیا مقابله کند. این حادثه می تواند نشان هایی از نارضایتی داخلی از جنگ طلبی ترامپ باشد.

یک گمانه زنی هم وجود دارد که عبور سلاح از دستگاه فلز یاب و تیراندازی صحنه سازی است تا توجیهی باشد برای اقداماتی بر ضد مخالفان ترامپ.

اما فیلم های پخش شده از فرد تیرانداز که به سرعت از میان نیروهای امنیتی عبور کرده و نیروهای امنیتی سراسیمه به سوی او نشانه روی می کنند و خروج ونس و ترامپ و همراهان با اضطراب از سالن ضیافت و زمین خوردن ترامپ و برخی از همراهانش، گمانه زنی پرچم دروغین را تضعیف می کند.

اگر فرض شود تیراندازی حرکتی نمایشی باشد باز نشان دهنده ضعف سیستم امنیتی است. آمریکا که ادعای قدرت امنیتی جهان را دارد به مرحله ای رسیده که ناچار می شود چنین طرح امنیتی را در برابر دوربین ها اجرا کند که در اولین نگاه پیام ضعف امنیتی آمریکا را مخابره می کند.

در آمریکا با سلاح هایی که در دست مردم وجود دارد این دولت با مشکلات امنیتی مواجه و با این تیراندازی در مکان نشست رئیس جمهور، پیام ضعف امنیتی در آمریکا بیشتر به جهان مخابره می شود.

پیام دیگر این رخداد امنیتی رشد جریانات تندروی سیاسی و حتی دینی در داخل آمریکا می باشد. تاریخ آمریکا طغیان سربازان بازگشته از جنگ ویتنام را در حافظه خود دارد از طرف دیگر دسترسی عامه مردم به تکنولوژی های نوین و جنگ های نامتقارن پدیده ای غیر قابل انکاری است و همه تهدیدات به یک میهمانی ختم نمی شود.

چه بسا نوبت پرواز ریز پرنده های پیشرفته در نقاط حساس تر غیر قابل کنترل هم برسد. همانگونه که همواراز گزینه های روی میز علیه کشورهای دیگر سخن به میان می آید.

قطعا نارضایتی های داخلی هم می تواند گزینه های داخلی را روی میز اراده مردمی آمریکا قرار دهد کما اینکه سابقه این کار از سال ۱۸۳۵ با شلیک به اندرو جاکسون شروع شد و تا کنون رئیس جمهورهای مختلف آمریکا مانند ابراهام لینکلن در ۱۸۶۵، جیمزابراهام گارفیلد در ۱۸۸۱، ویلیام مک کینلی در ۱۹۰۱، جان اف کندی در ۱۹۶۳ توسط آمریکایی ها مورد حمله مسلحانه قرار گرفته و کشته شده اند و رونالد ریگان و تئودور روزولت و دونالد ترامپ نیز از سوئ قصد جان سالم به در برده اند.

بنابراین ترورهای سریالی روسای جمهوری آمریکا همگی داخلی بوده است اما سه بار سوء قصد به رئیس جمهور فعلی بیانگر عمق نفرت از او در بین جامعه آمریکا می باشد.

سرویس امنیتی آمریکا نیز بخاطر برجسته نشدن رخنه و نفوذ در بدنه امنیتی این کشور خوشبختانه همه انگیزه ها را داخلی ارزیابی کرده است ولی سماجت و تند روی های بی جهت یقینا شکاف ها را افزایش می دهد و رفتارهای خشونت آمیز را عمیق تر و گسترده تر خواهد کرد.