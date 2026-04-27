ترکیه ۱۶ تریلی دارو و اقلام پزشکی به ایران ارسال کرد

به گزارش کردپرس، حمید محبوبی، گفت: این محموله به صورت داوطلبانه و در جهت اثبات دوستی دو ملت ترکیه و ایران در شرایط سخت از سوی کشور ترکیه و از طریق گذرگاه مرزی بازرگان به کشور منتقل شده است.
او افزود: این محموله با مشارکت مراکز درمانی استانها و شهرهای مختلف ترکیه جمعآوری شده و شامل حجم قابل توجهی از سرم، انواع دارو، تجهیزات مصرفی پزشکی و دستگاههای تخصصی است.
محبوبی ادامه داد: در میان اقلام ارسالی، تجهیزات حیاتی از جمله دستگاههای رادیولوژی، سونوگرافی، ونتیلاتور، دستگاه نوار قلب و مانیتورهای بیمارستانی موجود است.
نظر شما