۷ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۱۲:۰۲

ترکیه ۱۶ تریلی دارو و اقلام پزشکی به ایران ارسال کرد

سرویس آذربایجان غربی-مدیرعامل هلال‌احمر آذربایجان‌غربی گفت: در اقدامی انسان‌دوستانه و در راستای تقویت ظرفیت‌های درمانی کشور، ۱۶ تریلی حامل دارو، اقلام پزشکی و سرم از سوی ترکیه وارد ایران شد.

به گزارش کردپرس، حمید محبوبی، گفت: این محموله به صورت داوطلبانه و در جهت اثبات دوستی دو ملت ترکیه و ایران در شرایط سخت از سوی کشور ترکیه و از طریق گذرگاه مرزی بازرگان به کشور منتقل شده است.

او افزود: این محموله با مشارکت مراکز درمانی استان‌ها و شهرهای مختلف ترکیه جمع‌آوری شده و شامل حجم قابل توجهی از سرم، انواع دارو، تجهیزات مصرفی پزشکی و دستگاه‌های تخصصی است.

محبوبی ادامه داد: در میان اقلام ارسالی، تجهیزات حیاتی از جمله دستگاه‌های رادیولوژی، سونوگرافی، ونتیلاتور، دستگاه نوار قلب و مانیتورهای بیمارستانی موجود است.

