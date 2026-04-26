به گزارش کردپرس، علیرضا خرسندی اظهار کرد: از آغاز اجرای طرح رفع تداخلات تا پایان سال گذشته، بررسی و تعیین تکلیف دو هزار و ۶۴۷ پلاک در سطح استان انجام شده است.
او افزود: مساحت کل اراضی بررسی و مصوبشده در این پلاکها به ٣میلیون و ۱۶۹ هزار و ۱۸۴ هکتار میرسد که از این میزان، ۲۶۹ هزار و ۲۲۸ هکتار مربوط به اراضی رفع تداخلشده و مشخصشده از نظر مالکیت است.
مدیر امور اراضی آذربایجانغربی با اشاره به مزایای اجرای طرح رفع تداخلات بیان کرد: این اقدام موجب تثبیت مالکیت بهرهبرداران، کاهش اختلافات ملکی، تسهیل در صدور اسناد و افزایش شفافیت کاربری اراضی میشود و از برنامههای محوری وزارت جهاد کشاورزی در استان به شمار میرود.
خرسندی در پایان گفت: فرآیند بررسی و تعیین تکلیف پلاکهای باقیمانده نیز با جدیت، دقت و همکاری دستگاههای عضو کمیسیون در حال انجام است تا ساماندهی کامل مالکیت اراضی کشاورزی در آذربایجانغربی تحقق یابد.
