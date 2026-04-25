ترخیص ٢ هزار تن کالای اساسی از گمرک تمرچین

به گزارش کردپرس، بهرام انصاری در گفت و گویی خبری اظهار کرد: این کالاهای اساسی شامل برنج، حبوبات، لاستیک خودروهای صنعتی و سایر اقلام بود که ارزش آنها در مجموع یک میلیون ۱۲۰ هزار دلار بود.

او با اشاره به تغییر رویکرد در بررسی کالاهای اساسی افزود: با هدف تسریع در ترخیص این اقلام، فرایند بررسی و کارشناسی کالاها از حالت «مجازی کشوری» خارج شده و منبعد توسط کارشناسان مستقر در گمرک تمرچین انجام می‌شود که این اقدام نقشی کلیدی در کاهش محسوس زمان ترخیص ایفا خواهد کرد.

مدیرکل گمرک تمرچین گفت: همچنین پیگیری‌های لازم جهت اخذ مجوزها از سازمان‌ها و ارگان‌های مرتبط با شتاب بیشتری صورت می‌گیرد تا فرایند تعیین تکلیف کالاها در کوتاه‌ترین زمان ممکن محقق شود.

او با اشاره به اینکه تمامی رویه های تجاری و مسافری در این گمرک در حال انجام است افزود: هم اکنون روزانه بیش از ۲ هزار نفر مسافر داخلی و خارجی از این گمرک تردد می کنند.

انصاری در خصوص ترانزیت کالا نیز گفت: هم اکنون به طور میانگین در زمینه ترانزیت داخلی و خارجی روزانه بیش از ۱۵۰ دستگاه تریلی از این گمرک ترخیص می شوند و در زمینه واردات کالا از طریق رویه کولبری نیز ۲۰ کامیون کالا وارد می شود.

او اظهار کرد: در قالب صادرات کالا ۲۳۰ تا ۲۵۰ کامیون عراقی (تخلیه و بارگیری) را با نظارت ماموران گمرکی انجام می شود و تسهیل کارها در دستور کار قرار دارد.

مدیرکل گمرک تمرچین پیرانشهر در خصوص نصب دستگاه ایکس ری کامیون نیز گفت: قرارداد احداث ساختمان و تجهیز گمرک تمرچین به دستگاه ایکس‌ری با یکی از شرکت های دانش بنیان داخلی منتقد شد و اکنون در مرحله احداث ساختمان و سوله قرار دارد.

او در پایان گفت: با نصب و راه‌اندازی این دستگاه، فرآیند تشریفات گمرکی در تمرچین به میزان قابل توجهی تسریع می شود.