به گزارش کردپرس، در پی تحولات سیاسی اخیر در سوریه و کردستان سوریه، بازگشت نهادهای دولتی و ساماندهی مدیریت مناطق مختلف به یکی از مهمترین موضوعات روز تبدیل شده است. ابراهیم مسلم، مدیر جدید منطقه کوبانی، با اعلام نزدیک بودن ورود رسمی خود به این شهر، از آغاز برنامههای گسترده برای بازسازی زیرساختها، فعالسازی ادارات خدماتی، بازسازی مدارس و مراکز درمانی و استفاده از نیروهای بومی و متخصص خبر داد و تأکید کرد که بازگشت کامل دولت سوریه به کوبانی، زمینه بهبود جدی خدمات عمومی را فراهم خواهد کرد.
به نوشته شبکه روداو، پس از تحولات سیاسی اخیر در سوریه و کردستان سوریه، موضوع اداره مناطق مختلف و بازگشت نهادهای دولتی به یکی از اصلیترین محورهای بحث تبدیل شده است. منطقه کوبانی نیز یکی از مهمترین مناطقی است که در مرحله گذار اداری و خدماتی قرار دارد و با تغییرات گسترده در حوزه مدیریت و خدمات عمومی روبهروست.
دولت موقت سوریه، ابراهیم مسلم را به عنوان مدیر مسئول منطقه کوبانی منصوب کرده است. او که در حال حاضر فعالیتهای خود را از جرابلس پیگیری میکند، اعلام کرده بهزودی بهصورت رسمی وارد شهر کوبانی خواهد شد و مرحله جدیدی از مدیریت اداری این منطقه آغاز میشود.
