به گزارش کردپرس، در پی تحولات سیاسی اخیر در سوریه و کردستان سوریه، بازگشت نهادهای دولتی و ساماندهی مدیریت مناطق مختلف به یکی از مهم‌ترین موضوعات روز تبدیل شده است. ابراهیم مسلم، مدیر جدید منطقه کوبانی، با اعلام نزدیک بودن ورود رسمی خود به این شهر، از آغاز برنامه‌های گسترده برای بازسازی زیرساخت‌ها، فعال‌سازی ادارات خدماتی، بازسازی مدارس و مراکز درمانی و استفاده از نیروهای بومی و متخصص خبر داد و تأکید کرد که بازگشت کامل دولت سوریه به کوبانی، زمینه بهبود جدی خدمات عمومی را فراهم خواهد کرد.

به نوشته شبکه روداو، پس از تحولات سیاسی اخیر در سوریه و کردستان سوریه، موضوع اداره مناطق مختلف و بازگشت نهادهای دولتی به یکی از اصلی‌ترین محورهای بحث تبدیل شده است. منطقه کوبانی نیز یکی از مهم‌ترین مناطقی است که در مرحله گذار اداری و خدماتی قرار دارد و با تغییرات گسترده در حوزه مدیریت و خدمات عمومی روبه‌روست.

دولت موقت سوریه، ابراهیم مسلم را به عنوان مدیر مسئول منطقه کوبانی منصوب کرده است. او که در حال حاضر فعالیت‌های خود را از جرابلس پیگیری می‌کند، اعلام کرده به‌زودی به‌صورت رسمی وارد شهر کوبانی خواهد شد و مرحله جدیدی از مدیریت اداری این منطقه آغاز می‌شود.

ابراهیم مسلم در گفت‌وگو با روداو درباره وضعیت فعلی کوبانی، روند بازگشت نهادهای دولتی، وضعیت خدمات عمومی، آموزش، دانشگاه و برنامه‌های آینده توضیح داد.

او گفت حدود دو ماه پیش به این مسئولیت منصوب شده و اکنون تمرکز اصلی بر تأمین خدمات اساسی مانند آب، برق و خدمات بهداشتی است. به گفته وی، کوبانی و مناطق اطراف آن سال‌ها با کم‌توجهی روبه‌رو بوده‌اند و اکنون نیازمند بازسازی گسترده هستند.

مسلم افزود تیم‌های تخصصی در حال کار بر روی بازسازی مدارس، مراکز درمانی و ایستگاه‌های پمپاژ آب از رود فرات هستند تا تأمین آب به‌صورت پایدار انجام شود. همچنین اصلاح خطوط برق فشار قوی برای افزایش ساعات برق‌رسانی نیز در دستور کار قرار دارد.

وی درباره زمان ورود رسمی خود به کوبانی گفت هنوز تاریخ مشخصی تعیین نشده، اما این اتفاق در آینده نزدیک رخ خواهد داد. او تأکید کرد بازگشت کامل دولت سوریه به کوبانی موجب پیشرفت چشمگیری در ارائه خدمات خواهد شد.

مدیر جدید کوبانی اظهار داشت: «هدف تنها حضور فیزیکی من در شهر نیست، بلکه مهم این است که مردم منتظر خدمات واقعی باشند. به‌زودی نهادهای دولتی وارد کوبانی خواهند شد و من نیز در آینده نزدیک به شهر منتقل می‌شوم.»

استفاده از نیروهای بومی و جوانان متخصص

ابراهیم مسلم درباره روند انتخاب مسئولان محلی گفت تمرکز اصلی بر استفاده از جوانان دارای مدارک دانشگاهی و نیروهای بومی منطقه است. او اشاره کرد که در ناحیه چلبیه و شهرداری کوبانی، مهندسان و فارغ‌التحصیلان رشته‌های مختلف از جمله انرژی، زیست‌شناسی و حقوق به کار گرفته شده‌اند.

وی افزود تمام افرادی که در این ساختار جدید منصوب شده‌اند، از خود مردم کوبانی و مناطق اطراف هستند و هیچ فردی از خارج منطقه به کار گرفته نشده است.

او گفت: «من اهمیت زیادی به جوانان می‌دهم، زیرا آنان با انگیزه و توانمند هستند و در سال‌های جنگ فرصت واقعی برای مشارکت در مدیریت منطقه را نداشتند.»

آموزش؛ اولویت اصلی مدیریت جدید

مسلم وضعیت آموزش در کوبانی را یکی از مهم‌ترین پرونده‌ها توصیف کرد و گفت بسیاری از مدارس به‌طور کامل تخریب شده‌اند، برخی نیازمند بازسازی هستند و تعدادی نیز به عنوان مراکز اسکان مورد استفاده قرار گرفته‌اند.

او که خود سابقه معلمی دارد، تأکید کرد آموزش برای او اولویت ویژه‌ای دارد و گفت: «پرونده آموزش یکی از بزرگ‌ترین اولویت‌های من است، زیرا این حوزه تخصص اصلی من نیز هست.»

درباره سرنوشت دانشگاه کوبانی نیز وی توضیح داد که این موضوع در چارچوب توافق ادغام و زیر نظر وزارت آموزش عالی و وزارت آموزش سوریه بررسی خواهد شد. به گفته او، کمیته‌های تخصصی برای تعیین وضعیت دانشگاه، مدارس و مدارک تحصیلی تشکیل خواهند شد.

فعال شدن ادارات خدماتی و صدور گذرنامه

مدیر منطقه کوبانی همچنین اعلام کرد کار بر روی فعال‌سازی دوباره ادارات جمعیت، کشاورزی، آموزش، برق و خدمات مرتبط با صدور گذرنامه در حال انجام است.

او گفت بخش سلامت در آستانه آغاز فعالیت قرار دارد و پیش‌بینی می‌شود طی روزهای آینده فعالیت مدیریت بهداشت آغاز شود. همچنین بخش کشاورزی نیز به‌زودی وارد مرحله اجرایی خواهد شد.

مسلم توضیح داد که هر اداره با توجه به میزان پیچیدگی و نیازهای اجرایی، زمان‌بندی متفاوتی دارد و امکان آغاز هم‌زمان همه نهادها وجود ندارد.