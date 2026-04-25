وزیر اقتصاد ترکیه: تجارت با ایران را در پساجنگ گسترش خواهیم داد

وی گذرگاه گوربلاک را مهم‌ترین گذرگاه با این کشور با جمهوری اسلامی ایران عنوان کرد و افزود: استان آگری و گذرگاه گوربلاک دروازه اروپا به آسیاست و ما نسبت به این ظرفیت به هیچ وجه بی تفاوت نخواهیم بود.

وزیر اقتصاد ترکیه با اشاره به آغاز نهضت احیای گذرگاه‌های زمینی از سال ۲۰۰۳ در ترکیه، بیان کرد: گذرگاه گوربلاک، نوزدهمین گذرگاهی است که طی این مدت احیا شد تا ظرفیت های اقتصادی با کشورهای همسایه تقویت شود.

وی بیان ‌اینکه میزان‌ تجارت خارجی جمهوری ترکیه به ۸۰۰ میلیارد دلار رسیده است، گفت: این میزان تقریبا ۵۰ درصد اقتصاد ترکیه را شامل می‌شود که نشانگر اهمیت این حوزه است.

«بولات» ادامه داد: درتلاشیم تا میزان تجارت خارجی جمهوری ترکیه تا سال ۲۰۳۰ به یک تیرلیون دلار افزایش دهیم.

وزیر اقتصاد ترکیه با قدردانی از همدلی مسئولان ایرانی در توسعه تجارت، بیان کرد: تلاش‌های انجام شده از سوی استاندار آذربایجان‌غربی برای توسعه مبادلات تجاری و ارتباط سازنده دو کشور ستودنی است که از آن قدردانی می‌کنیم.

رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی به همراه هیات همراه در مراسم افتتاح گذرگاه مرزی گوربلاک جمهوری ترکیه حضور داشت و جلسات متعددی با طرف‌های ترک در این راستا برگزار شد.