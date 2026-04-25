به گزارش کردپرس، علی حمه صالح، رئیس جنبش موضع میهنی در صفحه فیسبوک خود نوشت:
کجا میبریدش!
آخرش سرتان را به باد میدهد..
عادی است که به ارزش میلیاردها دلار در دبی و آمریکا و کشورهای اروپایی ملک داشته باشند!
عادی است که علنی قاچاق کنند، درآمد نفت و پولهای زیرمیزی (شیرینی) را بالا بکشند! هر چه زمین درجهیک در شهرها هست را ببرند! انحصار دارو، برق، گاز و همه چیز را دست بگیرند...
بعد به مردم درس کُردایتی و میهنپرستی هم بدهند!
به پول دارو و سوخت و حقوق و گندم کشاورز که میرسد، پول نیست! میگویند این وظیفه بغداد است...
اما دزدی و ظلم و غارت، وظیفه اینهاست.
روزی میرسد که این پول حرامی که جمع کردهاند، سرشان را به باد میدهد!
اینها آنقدر بیوجدان هستند که مستمری ۱۰۰ هزار دیناریِ زنهای بیسرپرست و یتیمها را (بعد از ۱۱ سال) قطع کردهاند و نمیپرسند با چه زندگی کنند!
هر کس از این ظالمان حمایت کند، در دزدی نفت، قاچاق، خروج ارز و هر چه ظلم است، با آنها شریک است.
