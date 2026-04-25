به گزارش کردپرس، علی حمه صالح، رئیس جنبش موضع میهنی در صفحه فیسبوک خود نوشت:

کجا می‌بریدش!

آخرش سرتان را به باد می‌دهد..

​عادی است که به ارزش میلیاردها دلار در دبی و آمریکا و کشورهای اروپایی ملک داشته باشند!

عادی است که علنی قاچاق کنند، درآمد نفت و پول‌های زیرمیزی (شیرینی) را بالا بکشند! هر چه زمین درجه‌یک در شهرها هست را ببرند! انحصار دارو، برق، گاز و همه چیز را دست بگیرند...

بعد به مردم درس کُردایتی و میهن‌پرستی هم بدهند!

​به پول دارو و سوخت و حقوق و گندم کشاورز که می‌رسد، پول نیست! می‌گویند این وظیفه بغداد است...

اما دزدی و ظلم و غارت، وظیفه این‌هاست.

​روزی می‌رسد که این پول حرامی که جمع کرده‌اند، سرشان را به باد میدهد!

این‌ها آنقدر بی‌وجدان هستند که مستمری ۱۰۰ هزار دیناریِ زن‌های بی‌سرپرست و یتیم‌ها را (بعد از ۱۱ سال) قطع کرده‌اند و نمی‌پرسند با چه زندگی کنند!

هر کس از این ظالمان حمایت کند، در دزدی نفت، قاچاق، خروج ارز و هر چه ظلم است، با آن‌ها شریک است.