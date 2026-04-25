به گزارش کردپرس، در گزارش تیم اقلیم کردستان در سازمان آمریکایی CPT درباره حملات به اقلیم کردستان آمده است:
۱. آمار کلی حملات:
از ابتدای جنگ (۲۸ فوریه): ۶۹۵ حمله انجام شده است.
در دوره آتشبس (۸ تا ۲۴ آوریل): ۴۸ حمله ثبت شده است.
۲. تلفات انسانی و خسارات مادی (۲۸ فوریه تا ۲۴ آوریل):
۲۲ نفر کشته و ۱۰۱ نفر مجروح شدهاند (که ۲۴ نفر از آنها غیرنظامی بودهاند).
آسیب به ۶۷ واحد مسکونی و ۴۵ خودروی شخصی شهروندان.
۳. توزیع حملات بر پایه استانها:
اربیل: ۵۴۴ حمله (۷۸.۳٪) - بیشترین سهم.
سلیمانیه: ۱۲۳ حمله (۱۷.۷٪).
دهوک: ۲۲ حمله (۳.۲٪).
حلبچه: ۶ حمله (۰.۸٪).
۴. نوع حملات:
اکثر حملات توسط پهپادهای انتحاری (۵۵۱ مورد) و پس از آن موشک (۱۳۱ مورد) انجام شده است.
۶. اهداف حملات:
پایگاهها و کنسولگریهای آمریکا.
مقر احزاب کُرد مخالف ایران.
تأسیسات غیرنظامی، میادین نفتی و مقر نیروهای پیشمرگه.
در پایان این گزارش از از دولت عراق درخواست شده است حاکمیت ارضی خود را حفظ کند. همچنین بر ضرورت جبران خسارت شهروندان آسیبدیده توسط دولت اقلیم و دولت مرکزی عراق و تأکید بر توقف کامل حملات به اقلیم کردستان، حتی در زمان آتشبس میان آمریکا و ایران تاکید شده است.
