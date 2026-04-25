به گزارش کردپرس، در گزارش تیم اقلیم کردستان در سازمان آمریکایی CPT درباره حملات به اقلیم کردستان آمده است:

​۱. آمار کلی حملات:

از ابتدای جنگ (۲۸ فوریه): ۶۹۵ حمله انجام شده است.

​در دوره آتش‌بس (۸ تا ۲۴ آوریل): ۴۸ حمله ثبت شده است.

۲. تلفات انسانی و خسارات مادی (۲۸ فوریه تا ۲۴ آوریل):

۲۲ نفر کشته و ۱۰۱ نفر مجروح شده‌اند (که ۲۴ نفر از آن‌ها غیرنظامی بوده‌اند).

آسیب به ۶۷ واحد مسکونی و ۴۵ خودروی شخصی شهروندان.

​۳. توزیع حملات بر پایه استان‌ها:

​اربیل: ۵۴۴ حمله (۷۸.۳٪) - بیشترین سهم.

سلیمانیه: ۱۲۳ حمله (۱۷.۷٪).

دهوک: ۲۲ حمله (۳.۲٪).

حلبچه: ۶ حمله (۰.۸٪).

​۴. نوع حملات:

اکثر حملات توسط پهپادهای انتحاری (۵۵۱ مورد) و پس از آن موشک (۱۳۱ مورد) انجام شده است.

​۶. اهداف حملات:

​پایگاه‌ها و کنسولگری‌های آمریکا.

مقر احزاب کُرد مخالف ایران.

​تأسیسات غیرنظامی، میادین نفتی و مقر نیروهای پیشمرگه.

​در پایان این گزارش از از دولت عراق درخواست شده است حاکمیت ارضی خود را حفظ کند. همچنین بر ضرورت جبران خسارت شهروندان آسیب‌دیده توسط دولت اقلیم و دولت مرکزی عراق و ​تأکید بر توقف کامل حملات به اقلیم کردستان، حتی در زمان آتش‌بس‌ میان آمریکا و ایران تاکید شده است.