ادامه حملات پهپادی به مقر احزاب کرد مخالف ایران در اقلیم

به گزارش کردپرس، ساعت ۷:۲۰ دقیقه عصر روز پنجشنبه، در محدوده اداری ناحیه باسرمه و همچنین در ناحیه رزگاری از توابع استان اربیل، دو پهپاد سقوط کردند که تلفات جانی در پی نداشته است.

سپی میدیا نوشت: بر اساس اطلاعات یک منبع در ناحیه باسرمه که در اختیار رسانه‌ها قرار گرفته، «یک پهپاد در نزدیکی روستای بابە جیسکی در مرز این ناحیه سقوط کرده است.»

هم‌زمان، یک پهپاد دیگر نیز در ناحیه رزگاری در شهرستان خبات سقوط کرده که آن هم بدون تلفات جانی بوده است.

شبکه المیادین نیز از حملات پهپادی به گروه‌های کرد مخالف ایرانی در اقلیم کردستان خبر داده است.