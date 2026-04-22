سرخط خبرهای ۲ اردیبهشت خبرگزاری کردپرس

راکد شدن توافق ادغام به دلیل اختلافات جدی کردها و دمشق

اختلافات عمیق میان دولت انتقالی سوریه و نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) درباره تقسیم قدرت، ساختار حکمرانی و ادغام نیروها، روند توافق سیاسی داخلی را به بن‌بست کشانده است. دولت سوریه بر تمرکز قدرت در دمشق تأکید دارد، در حالی که کردها خواهان مشارکت واقعی در تصمیم‌گیری‌ها و اصلاحات دموکراتیک هستند. در عین حال، دولت سوریه به بازسازی روابط دیپلماتیک و اقتصادی با کشورهای خارجی ادامه می‌دهد، اما پیشرفت‌های ملموسی در میدان به چشم نمی‌آید و مشکلات داخلی همچنان پابرجاست.

پایان انحصار اجماع کردی در انتخاب رئیس‌جمهور عراق

انتخاب نزار محمد سعید آمیدی به عنوان رئیس‌جمهور جدید عراق، نشانه‌ای از تغییرات در موازنه قدرت میان اربیل و بغداد است. برخلاف سال‌های گذشته که ریاست‌جمهوری عراق از طریق توافقات احزاب کردی تعیین می‌شد، اختلافات داخلی کردها باعث شد انتخاب رئیس‌جمهور به بغداد منتقل شود و پارلمان نقش تعیین‌کننده‌تری ایفا کند. آمیدی، که بیشتر به عنوان مشاور حقوقی شناخته می‌شود، احتمالاً در دوره ریاست‌جمهوری خود بر مدیریت بحران و روابط بغداد و اربیل تمرکز خواهد کرد. این تحولات سیاسی همچنین به چالش‌های انتخاب نخست‌وزیر آینده عراق اشاره دارد که به احتمال زیاد از طریق توافقات شکننده میان ائتلاف‌ها تعیین خواهد شد.

