۲ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۱۱:۲۳

سرخط خبرهای ۲ اردیبهشت خبرگزاری کردپرس

سرخط خبرهای ۲ اردیبهشت خبرگزاری کردپرس

سرخط خبرهای۲ اردیبهشت منتشر شده در خبرگزاری کردپرس در استودیو خبر تقدیم حضور مخاطبان می شود.

راکد شدن توافق ادغام به دلیل اختلافات جدی کردها و دمشق
اختلافات عمیق میان دولت انتقالی سوریه و نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) درباره تقسیم قدرت، ساختار حکمرانی و ادغام نیروها، روند توافق سیاسی داخلی را به بن‌بست کشانده است. دولت سوریه بر تمرکز قدرت در دمشق تأکید دارد، در حالی که کردها خواهان مشارکت واقعی در تصمیم‌گیری‌ها و اصلاحات دموکراتیک هستند. در عین حال، دولت سوریه به بازسازی روابط دیپلماتیک و اقتصادی با کشورهای خارجی ادامه می‌دهد، اما پیشرفت‌های ملموسی در میدان به چشم نمی‌آید و مشکلات داخلی همچنان پابرجاست.

پایان انحصار اجماع کردی در انتخاب رئیس‌جمهور عراق
انتخاب نزار محمد سعید آمیدی به عنوان رئیس‌جمهور جدید عراق، نشانه‌ای از تغییرات در موازنه قدرت میان اربیل و بغداد است. برخلاف سال‌های گذشته که ریاست‌جمهوری عراق از طریق توافقات احزاب کردی تعیین می‌شد، اختلافات داخلی کردها باعث شد انتخاب رئیس‌جمهور به بغداد منتقل شود و پارلمان نقش تعیین‌کننده‌تری ایفا کند. آمیدی، که بیشتر به عنوان مشاور حقوقی شناخته می‌شود، احتمالاً در دوره ریاست‌جمهوری خود بر مدیریت بحران و روابط بغداد و اربیل تمرکز خواهد کرد. این تحولات سیاسی همچنین به چالش‌های انتخاب نخست‌وزیر آینده عراق اشاره دارد که به احتمال زیاد از طریق توافقات شکننده میان ائتلاف‌ها تعیین خواهد شد.
 

کد مطلب 2794906

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha