واکنش ها به قتل جنجالی یک زن توسط مامور اداره مهاجرت آمریکا

به گزارش کرد پرس، در جریان اقدام مسلحانه پلیس مهاجرت و گمرک ایالات متحده در شهر مینیاپولیس، یک زن ۳۷ ساله به نام رنه نیکول گود با شلیک مستقیم مأموران فدرال کشته شد. این حادثه بهسرعت به یکی از جنجالیترین رویدادهای امنیتی و سیاسی آمریکا در آغاز سال ۲۰۲۶ تبدیل شده است.
بر اساس گزارش رسانههایی چون آسوشیتدپرس، واشنگتنپست، گاردین، پی بی اس و شبکههای محلی مینیاپولیس، این زن که شهروند آمریکا و مادر سه فرزند بوده، در حالی هدف گلوله قرار گرفت که مأموران اداره مهاجرت آمریکا به خودروی او نزدیک شده بودند. مقامهای فدرال مدعیاند که وی با خودرو جان مأموران را تهدید کرده و تیراندازی در چارچوب «دفاع مشروع» صورت گرفته است.
با این حال، ویدئوهای منتشرشده از محل حادثه و شهادت شاهدان عینی روایت رسمی دولت فدرال را به چالش کشیدهاند. به نوشته واشنگتنپست و آسوشیتدپرس، برخی تصاویر نشان میدهد که خودروی این زن در حال عقبنشینی یا ترک محل بوده و شواهد روشنی از تلاش آگاهانه برای زیر گرفتن مأموران دیده نمیشود. همین مسئله باعث شده شهردار مینیاپولیس و فرماندار ایالت مینهسوتا خواستار تحقیقی مستقل و شفاف شوند.
دفاع سریع ترامپ پیش از پایان تحقیقات
دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده، تنها چند ساعت پس از انتشار خبر، در اظهاراتی جنجالی از مأمور اداره مهاجرت دفاع کرد. او ادعا کرد که زن کشتهشده به مأموران حمله کرده و خودرو را به سلاح مرگبار تبدیل کرده است. این موضعگیری، که پیش از تکمیل تحقیقات رسمی انجام شد، بازتاب گستردهای در رسانهها داشت.
به نوشته واشنگتنپست و گاردین، منتقدان میگویند ترامپ با این اظهارات، عملاً نتیجهگیری قضایی را پیشاپیش اعلام کرده و در حال مشروعیتبخشی به استفاده گسترده از خشونت مرگبار در عملیاتهای مهاجرتی است. وزارت امنیت داخلی آمریکا نیز در مواضعی همسو با ترامپ، از عملکرد مأموران دفاع کرده است.
بازتاب رسانهای و تحلیلها
بخش مهمی از تحلیلهای رسانهای این حادثه را در چارچوب سیاستهای سختگیرانه مهاجرتی دولت ترامپ بررسی کردهاند. بسیاری از گزارشها تأکید میکنند که حضور گسترده نیروهای فدرال در شهرهایی مانند مینیاپولیس، که پیشتر نیز شاهد پروندههای پرتنش خشونت پلیس بودهاند، خطر تشدید درگیریهای مرگبار را افزایش میدهد.
گاردین و پی بی اس، این حادثه را نمونهای از نظامیشدن فزاینده اجرای قوانین مهاجرتی دانستهاند؛ روندی که به گفته منتقدان، مرز میان عملیات انتظامی و برخوردهای جنگی را کمرنگ کرده است. فعالان حقوق مدنی نیز هشدار دادهاند که استفاده از خودرو بهعنوان توجیه همیشگی برای شلیک مرگبار، به الگویی خطرناک در رفتار نیروهای امنیتی تبدیل شده است.
واکنش عمومی و پیامدها
در مینیاپولیس، تجمعات اعتراضی و مراسم یادبود برای این زن برگزار شده و خانواده او تأکید کردهاند که وی نه مهاجر غیرقانونی بوده و نه تهدیدی برای مأموران. شبکههای اجتماعی نیز مملو از بحثها و اختلافنظرها درباره روایت رسمی دولت و نقش مستقیم ترامپ در سیاسیکردن حادثه است.
در حالی که تحقیقات فدرال و ایالتی ادامه دارد، این پرونده بار دیگر پرسشهای جدی درباره حدود اختیارات پلیس مهاجرت، پاسخگویی مأموران فدرال و نقش سیاست در روایت خشونت دولتی را به مرکز توجه افکار عمومی آمریکا بازگردانده است.
