۱۳۶ میلیارد تومان تسهیلات به نیازمندان کردستانی پرداخت شد

به گزارش کرد پرس، جلال محمودیان با بیان اینکه این تسهیلات در چهار حوزه اصلی پرداخت شده اند، گفت: وام ها در بخش های اشتغال و خودکفایی، حمایتی، مسکن و فرهنگی پرداخت شده و هدف اصلی آن ها توانمندسازی خانواده ها و کمک به رفع نیازهای اساسی جامعه هدف بوده است.

وی افزود: بیشترین سهم این تسهیلات مربوط به حوزه حمایتی است که در قالب ۲ هزار و ۳۹۶ فقره وام به مبلغ ۷۱ میلیارد تومان پرداخت شده و نقش مهمی در کاهش فشار اقتصادی بر خانواده های نیازمند داشته است.

مدیر امور شعب صندوق قرض الحسنه امداد ولایت کردستان اظهار کرد: در حوزه اشتغال و خودکفایی نیز ۵۳۲ فقره تسهیلات به مبلغ ۲۵ میلیارد تومان پرداخت شده که این وام ها در ایجاد فرصت های شغلی پایدار و خوداتکایی مددجویان اثرگذار بوده است.

محمودیان با اشاره به تسهیلات مسکن، بیان کرد: در این بخش نیز ۳۸۰ فقره وام به مبلغ ۱۶ میلیارد تومان پرداخت شده و در حوزه فرهنگی هم ۲۲۱ فقره تسهیلات به ارزش ۸ میلیارد تومان به دانش آموزان و دانشجویان اختصاص یافته است.