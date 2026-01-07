سرخط خبرهای۱۷دی خبرگزاری کردپرس

مدیریت خودگردان خواستار توقف فوری محاصره و حملات علیه محلات کُردنشین حلب شد
مدیریت خودگردان شمال و شرق سوریه حملات و محاصره علیه محلههای کُردنشین شیخ مقصود و اشرفیه در حلب را نقض قوانین انسانی دانسته و خواستار توقف فوری این اقدامات و پاسخگویی عاملان آن شد. در بیانیه این نهاد آمده است که این حملات موجب کشته و زخمی شدن غیرنظامیان و تشدید تنشها در سوریه شده و مانع دستیابی به یک راهحل سیاسی جامع میشود. آنها همچنین هشدار دادند که ادامه این سیاستها میتواند به گسترش خشونت و نفرت بین گروههای مختلف جامعه و تهدیدی برای وحدت سوریه تبدیل شود.
کشمکش میان دو جنگسالار کرد و عرب بر سر آینده سوریه
رقابت میان احمد الشرع، رئیسجمهور سوریه، و ژنرال مظلوم عبدی، فرمانده نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF)، به یکی از عوامل کلیدی در آینده سیاسی سوریه تبدیل شده است. هر دو فرمانده با وجود تفاوتهای سبک حکمرانی، نیروی مسلح و حمایتهای خارجی دارند، اما در تحقق توافقهای سیاسی برای آینده کشور با مشکلاتی روبهرو هستند. این رقابت میتواند به یک توافق سیاسی که منجر به ایجاد دولتی غیرمتمرکز و دموکراتیک شود، یا به بحرانهای بیشتر در کشور منتهی گردد.
ابراز نگرانی سناتور آمریکایی از درگیری میان کردها و نیروهای الشرع
سناتور جیمز ریش، رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا، از نیروهای دموکراتیک سوریه و دولت سوریه خواست تا درگیریها و خشونتها در حلب را متوقف کنند، زیرا تداوم این شکافها به نفع «بازیگران مخرب» است که به جای کمک به صلح، سوریه را تضعیف میکنند. درگیریهای اخیر میان نیروهای دولتی سوریه و نیروهای کُرد تحت رهبری SDF در حلب، منجر به کشته شدن دستکم ۹ نفر، عمدتاً غیرنظامیان، شده است. این درگیریها نگرانیها درباره توقف روند ادغام نیروهای کُرد در ساختار دولت سوریه و اجرای توافق مارس ۲۰۲۳ را افزایش داده است.
نظر شما