سودانی: دولت اقلیم کردستان به تعهدات خود عمل نکرده است

به گزارش کردپرس، مثنی امین اعلام کرد: «در جریان این دیدار با محمد شیاع سودانی، درباره دو حقوق معوقه سال گذشته گفتوگو کردیم، اما سودانی مانند دفعات پیش، بار دیگر تأکید کرد که دولت اقلیم کردستان بهطور کامل به تعهدات خود عمل نکرده است؛ از جمله در موضوع ارسال ۱۲۰ میلیارد که در آن کوتاهی صورت گرفته و اکنون نیز با پایان یافتن بودجه و دوره دولت، لازم است این موضوع در بودجه سال ۲۰۲۶ حلوفصل شود.»
به گفته مثنی امین، در این نشست سودانی به آنان گفته است: «پیشنهاد من این است که موضوع پرداخت دو حقوق معوقه سال گذشته، از سوی حزب دمکرات و اتحادیه میهنی، در دستور کار تشکیل دولت آینده عراق قرار گیرد و بهعنوان شرطی برای نخستوزیر آینده مطرح شود و تعهد پرداخت این دو حقوق در همین سال گرفته شود. در غیر این صورت، اگر این موضوع شرط اصلی تشکیل و انتخاب نخستوزیر نباشد، دو حزب حاکم مسئول پرداختنشدن این دو حقوق خواهند بود.»
او همچنین تأکید کرد: «محاسبات بودجه سال ۲۰۲۵ بهطور کامل بسته شده و سودانی صراحتاً به ما گفت که پرداخت حقوق ماههای یازدهم و دوازدهم سال گذشته در اختیار دولت فعلی نیست، زیرا تخصیصهای مالی (هزینه سالانه) به پایان رسیده است. تنها راه بازگرداندن این پول، گنجاندن آن در قانون بودجه ۲۰۲۶ و مشروطکردن آن به نخستوزیر آینده است.»
