به گزارش کردپرس، از میراث آریا؛ جلسه بررسی روند ثبت جهانی روستای حسنلو نقده امروز، ۱۷ دی‌ماه با حضور علی حیرانی، سرپرست دفتر امور روستایی استانداری آذربایجان غربی، مرتضی صفری، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان، امیرعباس جعفری فرماندار نقده، جمعی دیگر از مسئولان استانی و شهرستانی و تعدادی از اهالی این روستا برگزار شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی هم در این جلسه گفت: روند اجرای برنامه‌های ثبت جهانی روستای حسنلو نقده برخلاف تاکیدات و پیگیری‌های استاندار، به‌کندی به پیش می‌رود، در حالی که نگاه به این موضوع باید جهادی باشد و همه در حد توان برای پیشبرد و تحقق این هدف همت کنند.

مرتضی صفری گفت: با هدف معرفی و شناساندن هر چه بیشتر این روستا نیاز است که یک کمیته رسانه‌ای با استفاده از ظرفیت جوانان روستا تشکیل شود تا آنها برای برندسازی و معرفی روستا در فضای مجازی و وب‌سایت‌ها اقدام کنند.

او با بیان اینکه در صورت توسعه و رونق گردشگری در روستای حسنلو، جامعه محلی نیز به اشتغال پایدار دست خواهند یافت، گفت: برخی انجام کارها حتی نیاز به صرف هزینه زیاد نیست، برای مثال می‌توان دوره‌های آموزشی رایگان صنایع‌دستی و ایجاد اشتغال برای بانوان روستا برگزار کرد، یا با فرهنگ‌سازی کاری کرد که خود اهالی در زیباسازی و نظافت روستا مشارکت فعالی داشتند و انجام این اقدامات تنها نیازمند همت جهادی است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی با بیان اینکه نباید انجام یک کار جهادی را فدای بروکراسی اداری کرد، اظهار کرد: در سال ۲۰۲۶، روستای حسنلو نقده برای ثبت جهانی‌ به‌عنوان کاندیدا مطرح می‌شود که این کار نیز مستلزم این است که در این روستا کارهای اساسی انجام شود به‌طوری که مسئولان پرونده، شاهد تفاوت اجرای پروژه‌ها و اقدامات در روستای حسنلو در مقایسه با سال گذشته باشند، اگر اقدام خاصی انجام نشود به‌سادگی پرونده ثبت جهانی روستای حسنلو نقده از دستور کار خارج خواهد شد.

صفری تصریح کرد: در روند ثبت جهانی مسجد جامع ارومیه هم برخی مشکلات وجود داشت که خوشبختانه با همدلی و همکاری نماینده ولی فقیه، استاندار، مدیرکل راه و شهرسازی استان و شهردار ارومیه، بزرگ‌ترین مانع در این پرونده یعنی انتقال مدرسه علمیه از محوطه مسجد برداشته شد که این اقدام در خود کم‌نظیر بود چراکه همه باور داشتند ثبت این مسجد یعنی ثبت سند هزار سال مسلمانی مردم ارومیه است‌.