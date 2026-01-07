به گزارش کردپرس، نیروهای امنیت داخلی حلب (آسایش) در بیانیهای اعلام کرد که گروههای وابسته به دولت دمشق در حمله به محلههای شیخ مقصود و اشرفیه از جوانان ربوده شده بهعنوان «سپر انسانی» استفاده میکنند.
در بیانیه نیروهای امنیت داخلی حلب که در وبسایت رسمی مرکز رسانهای SDF منتشر شد، آمده است: «گروههای وابسته به دولت دمشق با اعمال محاصره شدید بر محله شیخ مقصود، همراه با بمباران سنگین و احاطه مناطق مسکونی با تانکها و تهدید آشکار به حمله تمامعیار، در یک اقدام سازمانیافته و آشکار جنایتآمیز، تلاش داشتند ساکنان را خسته و مجبور به آوارگی کنند. این سیاست سیستماتیک، نقض فاحش تمام قوانین و هنجارهای بینالمللی است و نشاندهنده ذهنیتی است که زور نظامی و فشار روانی را بهعنوان ابزار کنترل غیرنظامیان بهکار میگیرد.»
در ادامه این بیانیه آمده است: «وقتی این اقدامات جامع نتوانست محله را تسلیم کند و مقاومت ساکنان را بشکند، این گروهها جنایات خود را با ربودن جوانان شیخ مقصود که مجبور به ترک محل شده بودند تشدید کردند و آنها را به خطوط مقدم حمله خود بهعنوان سپر انسانی سوق دادند؛ عملی که تمام ارزشهای انسانی را نقض میکند. در همان زمان، سالمندان به محله محاصرهشده بازگردانده شدند تا بهعنوان ابزاری برای فشار و اعمال کنترل بیحد بر غیرنظامیان مورد سوءاستفاده قرار گیرند.»
در پایان بیانیه این مرکز آمده است: «این اقدامات نمایانگر یک تشدید خطرناک و بیسابقه نقض حقوق بشر است، که شامل محاصره، بمباران، تهدید مستقیم و استفاده از غیرنظامیان بهعنوان سپر انسانی در یک استراتژی سیستماتیک برای وادار کردن ساکنان به ترک محل و تحمیل خشونت روزانه بر زندگی غیرنظامیان بیگناه است.»
نظر شما