به گزارش کردپرس، رسانه «کردسات» به نقل از رەوەز احمد شا، عضو پارلمان کردستان از فراکسیون اتحادیه میهنی، اعلام کرد: «در دوره اخیر، دولت فدرال عراق تصمیم به اجرای هم‌زمان دو سازوکارِ (سیستم آسی‌کودا و یکسان‌سازی تعرفه‌های گمرکی) در اقلیم کردستان گرفت و مهلت اجرای آن را تا اول ژانویه ۲۰۲۶ تمدید کرد.»

او افزود: «با وجود این هشدار جدی و جدا از اجرا نشدن این سیستم‌ها، دولت اقلیم کردستان هیچ آمادگی و برنامه جایگزینی برای تضمین تداوم فعالیت و پویایی بازرگانی نداشت.»

به گفته رەوەز احمد شا، طبق این تصمیم، فرودگاه‌ها و گذرگاه‌های مرزی اقلیم کردستان از سوی بانک مرکزی عراق و دولت فدرال به‌عنوان مسیرهای مسدودشده محسوب می‌شوند و به هیچ بازرگان یا شرکتی اجازه داده نمی‌شود برای هیچ‌گونه فعالیت بازرگانی (بین‌المللی یا بانکی) از این گذرگاه‌ها استفاده کند.

این عضو پارلمان کردستان تأکید کرد: «اجرای این تصمیم دولت عراق، علاوه بر تأثیر مستقیم بر تجارت و اقتصاد اقلیم کردستان، از عوامل اصلی کاهش ارزش دینار در برابر دلار و بی‌ثباتی نرخ ارز، به‌دلیل افزایش میزان مالیات بر بخش بزرگی از کالاهای وارداتی است.»

سیستم آسی‌کودا:

سیستم «ASYCUDA» (سیستم خودکار داده‌های گمرکی)، یک سامانه الکترونیکی برای مدیریت امور گمرکی است که با خودکارسازی فرآیندهایی مانند جمع‌آوری و تحلیل داده‌ها در مبادی گمرکی به کار گرفته می‌شود. این سیستم همچنین به پایش و تحلیل منابع درآمدی دولت کمک می‌کند و به‌ویژه در صورت افزایش درآمدها، فرآیند جمع‌آوری و بررسی اطلاعات گمرکی را تسهیل می‌سازد.