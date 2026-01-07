۱۷ دی ۱۴۰۴ - ۱۵:۵۲

اختلال در فعالیت‌های بازرگانی در گذرگاه‌های مرزی و فرودگاه‌های اقلیم کردستان

سرویس عراق و اقلیم کردستان- یکی از نمایندگان پارلمان کردستان اعلام کرد فعالیت‌های بازرگانی در گذرگاه‌های مرزی و فرودگاه‌های اقلیم کردستان دچار اختلال شده و این مسئله یکی از عوامل اصلی کاهش ارزش دینار در برابر دلار و ناپایداری نرخ ارز، در پی افزایش میزان مالیات بر بخش بزرگی از کالاهای وارداتی است.

به گزارش کردپرس، رسانه «کردسات» به نقل از رەوەز احمد شا، عضو پارلمان کردستان از فراکسیون اتحادیه میهنی، اعلام کرد: «در دوره اخیر، دولت فدرال عراق تصمیم به اجرای هم‌زمان دو سازوکارِ (سیستم آسی‌کودا و یکسان‌سازی تعرفه‌های گمرکی) در اقلیم کردستان گرفت و مهلت اجرای آن را تا اول ژانویه ۲۰۲۶ تمدید کرد.»

او افزود: «با وجود این هشدار جدی و جدا از اجرا نشدن این سیستم‌ها، دولت اقلیم کردستان هیچ آمادگی و برنامه جایگزینی برای تضمین تداوم فعالیت و پویایی بازرگانی نداشت.»

به گفته رەوەز احمد شا، طبق این تصمیم، فرودگاه‌ها و گذرگاه‌های مرزی اقلیم کردستان از سوی بانک مرکزی عراق و دولت فدرال به‌عنوان مسیرهای مسدودشده محسوب می‌شوند و به هیچ بازرگان یا شرکتی اجازه داده نمی‌شود برای هیچ‌گونه فعالیت بازرگانی (بین‌المللی یا بانکی) از این گذرگاه‌ها استفاده کند.

این عضو پارلمان کردستان تأکید کرد: «اجرای این تصمیم دولت عراق، علاوه بر تأثیر مستقیم بر تجارت و اقتصاد اقلیم کردستان، از عوامل اصلی کاهش ارزش دینار در برابر دلار و بی‌ثباتی نرخ ارز، به‌دلیل افزایش میزان مالیات بر بخش بزرگی از کالاهای وارداتی است.»

سیستم آسی‌کودا:
سیستم «ASYCUDA» (سیستم خودکار داده‌های گمرکی)، یک سامانه الکترونیکی برای مدیریت امور گمرکی است که با خودکارسازی فرآیندهایی مانند جمع‌آوری و تحلیل داده‌ها در مبادی گمرکی به کار گرفته می‌شود. این سیستم همچنین به پایش و تحلیل منابع درآمدی دولت کمک می‌کند و به‌ویژه در صورت افزایش درآمدها، فرآیند جمع‌آوری و بررسی اطلاعات گمرکی را تسهیل می‌سازد.

