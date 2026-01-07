حضور دو نماینده کردستان در جام بین المللی کشتی ایوان یارگین روسیه

بر اساس این اعلام، «هادی شرفبیانی»، کشتی گیر عنوان دار کردستان، در وزن ۹۲ کیلوگرم برای نخستین بار در سطح بین المللی دوبنده تیم ملی ایران را بر تن خواهد کرد.

همچنین «حسین ضیایی»، مربی باتجربه کشتی استان کردستان، به عنوان عضو کادر فنی تیم ملی در این رقابت ها حضور دارد.

شرفبیانی پیش از این در مسابقات کشتی آزاد قهرمانی بزرگسالان کشور ۱۴۰۴ که به میزبانی تبریز برگزار شد، موفق به کسب مدال برنز شده بود.

مسابقات جام بین المللی ایوان یارگین از ۸ تا ۱۳ بهمن ماه سال جاری در روسیه برگزار می شود و حضور نمایندگان کردستان، فرصتی برای درخشش در سطح جهانی به شمار می رود.