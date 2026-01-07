۱۷ دی ۱۴۰۴ - ۱۷:۳۰

افزایش زباله سوزی ها در ارومیه/ با متخلفان برخورد می شود

سرویس آذربایجان غربی- رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ارومیه، از برخورد قاطع و بدون اغماض با پدیده زباله‌سوزی در سطح شهر و مناطق پیرامونی خبر داد.

به گزارش کردپرس، مختار خانی با اشاره به افزایش گزارش‌های مردمی در خصوص سوزاندن غیرقانونی پسماندها در سطح و حاشیه شهر ارومیه اظهار کرد: زباله‌سوزی یکی از عوامل جدی تشدید آلودگی هوا و تهدید مستقیم سلامت شهروندان به شمار می‌رود که متأسفانه در برخی نقاط توسط افراد متخلف انجام می‌شود.

او افزود: کارشناسان این اداره در قالب پایش‌های مستمر و در پی دریافت گزارش‌های مردمی، با چندین مورد زباله‌سوزی غیرمجاز برخورد کرده‌اند و در این اقدامات، ضمن جلوگیری از ادامه تخلف، برای متخلفان اخطار قانونی صادر و پرونده جهت سیر مراحل قانونی تشکیل شده است.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ارومیه با تأکید بر اینکه هیچ‌گونه اغماضی در برابر اقداماتی که سلامت عمومی و محیط زیست را به خطر می‌اندازد وجود ندارد، تصریح کرد: برخورد قانونی با متخلفان با جدیت ادامه خواهد داشت.

خانی در پایان با اشاره به نقش مؤثر مشارکت‌های مردمی در حفاظت از محیط زیست خاطرنشان کرد: از شهروندان انتظار داریم در صورت مشاهده هرگونه زباله‌سوزی، موضوع را از طریق سامانه  تلفن رایگان ۱۵۴۰ اطلاع دهند.

