افزایش زباله سوزی ها در ارومیه/ با متخلفان برخورد می شود

به گزارش کردپرس، مختار خانی با اشاره به افزایش گزارشهای مردمی در خصوص سوزاندن غیرقانونی پسماندها در سطح و حاشیه شهر ارومیه اظهار کرد: زبالهسوزی یکی از عوامل جدی تشدید آلودگی هوا و تهدید مستقیم سلامت شهروندان به شمار میرود که متأسفانه در برخی نقاط توسط افراد متخلف انجام میشود.
او افزود: کارشناسان این اداره در قالب پایشهای مستمر و در پی دریافت گزارشهای مردمی، با چندین مورد زبالهسوزی غیرمجاز برخورد کردهاند و در این اقدامات، ضمن جلوگیری از ادامه تخلف، برای متخلفان اخطار قانونی صادر و پرونده جهت سیر مراحل قانونی تشکیل شده است.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ارومیه با تأکید بر اینکه هیچگونه اغماضی در برابر اقداماتی که سلامت عمومی و محیط زیست را به خطر میاندازد وجود ندارد، تصریح کرد: برخورد قانونی با متخلفان با جدیت ادامه خواهد داشت.
خانی در پایان با اشاره به نقش مؤثر مشارکتهای مردمی در حفاظت از محیط زیست خاطرنشان کرد: از شهروندان انتظار داریم در صورت مشاهده هرگونه زبالهسوزی، موضوع را از طریق سامانه تلفن رایگان ۱۵۴۰ اطلاع دهند.
سرویس آذربایجان غربی- رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ارومیه، از برخورد قاطع و بدون اغماض با پدیده زبالهسوزی در سطح شهر و مناطق پیرامونی خبر داد.
