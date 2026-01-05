به گزارش کردپرس، محمد حاجی محمود، رئیس حزب سوسیال‌دمکرات کردستان، در پیامی اعلام کرد آنچه در ونزوئلا رخ داده و به بازداشت نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهور این کشور، از سوی نیروهای آمریکایی منجر شده است، مصداق روشن دخالت در امور داخلی یک کشور مستقل و دارای حاکمیت است.

وی با تأکید بر اینکه این اقدام فاقد هرگونه مبنای قانونی است، افزود: چنین دخالتی نه‌تنها اصول حقوق بین‌الملل را زیر سؤال می‌برد، بلکه مشروعیت قوانین و دادگاه‌های بین‌المللی را نیز مخدوش می‌کند.

رئیس حزب سوسیال‌دمکرات کردستان با طرح این پرسش که «آمریکا با کدام حق در امور داخلی یک کشور دارای حاکمیت دخالت می‌کند؟» خاطرنشان کرد که نمونه‌ای مشابه از این رفتار در سال ۱۹۸۹ در پاناما نیز رخ داده است.

محمد حاجی محمود در ادامه تصریح کرد: این‌گونه اقدامات نشان می‌دهد که قوانین عملاً فقط برای کشورهای ضعیف و بی‌قدرت اعمال می‌شود و این رویکرد کاملاً در تضاد با تمامی اصول حقوق بشر و حقوق بین‌الملل است.