جنبش نسل نو: وضعیت شاسوار عبدالواحد وخیم است

به گزارش کردپرس، رسانه‌های وابسته به جنبش نسل نو گزارش دادند محل نگهداری شاسوار عبدالواحد تشدید و شرایط بازداشت او سخت‌تر شده است، این در حالی است که به گفته این جنبش، اتهامات مطرح‌شده علیه او بر اساس قانون مشمول آزادی با قرار کفالت می‌شود. با این حال، مدت بازداشت وی تا ۱۲ ژانویه ۲۰۲۶ تمدید شده است. شاسوار عبدالواحد در تاریخ ۱۲ آگوست ۲۰۲۵ بازداشت شده بود.

در همین راستا، هیمداد شاهین، سخنگوی جنبش نسل نو، روز دوشنبه ۵ ژانویه ۲۰۲۶ اعلام کرد: «در حال حاضر وضعیت شاسوار عبدالواحد اصلاً خوب نیست، محل نگهداری او بسیار نامناسب است و روز گذشته به دلیل چند روز غذا نخوردن، به بیمارستان منتقل شده است.»

وی درباره ادامه بازداشت رئیس جنبش نسل نو افزود: «تمام اتهاماتی که متوجه شاسوار عبدالواحد شده، طبق قانون قابل رسیدگی با قرار کفالت است، اما با وجود این، او همچنان در زندان نگه داشته شده است.»

پیشتر، رسانه‌های جنبش نسل نو روز یکشنبه ۴ ژانویه ۲۰۲۶ اعلام کرده بودند که با وجود آنکه قرار بود شاسوار عبدالواحد حدود یک هفته پیش آزاد شود، مدت بازداشت او تمدید و زمان آزادی‌اش به ۱۲ ژانویه موکول شده است.

شاسوار عبدالواحد در ۱۲ آگوست ۲۰۲۵ بازداشت و به پنج ماه حبس محکوم شده بود.