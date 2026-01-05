تداوم قطعی برق در ۴۵ روستای بانه؛ برف ۱.۵ متری شبکه را از تاب آوری خارج کرد

به گزارش کرد پرس، محمدسعید سلطانی در گفت و گو با خبرنگاران، با بیان اینکه شدت بارش ها فراتر از پیش بینی ها بوده است، گفت: در برخی مناطق روستایی بانه، ارتفاع برف به بیش از یک ونیم متر رسید و این حجم از بارش در مدت زمان کوتاه، عملاً فراتر از ظرفیت تحمل شبکه برق بود.

وی افزود: شکستگی و خمیدگی تجهیزات فلزی روی تیرهای برق و هم زمان مسدود شدن مسیر دسترسی بیش از ۴۰۰ روستا، عملیات امدادرسانی و اصلاح شبکه را با چالش جدی مواجه کرد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق کردستان با اشاره به اقدامات انجام شده از ساعات اولیه بحران، اظهار کرد: بلافاصله وضعیت آماده باش اعلام شد و از ظرفیت همه اکیپ های عملیاتی شهرستان ها، پیمانکاران برق استان و حتی تجهیزات ویژه شرکت برق منطقه غرب استفاده کردیم که نتیجه آن، بازگشت برق بیش از ۸۵ درصد روستاها به شبکه بوده است.

سلطانی درباره تداوم قطعی برق در برخی مناطق، بیان کرد: مشکل اصلی در حال حاضر، سختی دسترسی به ۴۵ روستای باقی مانده به دلیل انسداد مسیرهای روستایی است، اما تلاش می کنیم با تجهیزات خاص و بدون وابستگی کامل به بازگشایی راه ها، عملیات را ادامه دهیم.

وی ادامه داد: در صورت بروز نکردن شرایط غیرمنتظره، تا پایان شب سه شنبه برق تمامی روستاهای شهرستان بانه به طور کامل وصل خواهد شد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان در پاسخ به انتقادها درباره آسیب پذیری شبکه برق روستایی نیز گفت: با وجود اجرای اقدامات مقاوم سازی در ماه های گذشته، شدت و حجم این بارش ها کم سابقه و بی نظیر بود و پیش بینی ها چنین شرایطی را نشان نمی داد، اما از این بحران برای افزایش تاب آوری شبکه استفاده خواهیم کرد.

سلطانی درباره طولانی شدن زمان وصل مجدد برق در برخی مناطق، یادآور شد: کمبود نیرو یا تجهیزات نداشتیم، اما گستردگی خسارت، تعداد بالای روستاهای درگیر و مسدود بودن مسیرها، زمان بر شدن عملیات را اجتناب ناپذیر کرد.