به گزارش کردپرس؛ طهماسب نجفی در نشست اجرایی کردن قانون صیانت از خاک که با حضور مدیرکل دفتر فنی استانداری و مدیران عضو برگزار شد، عنوان کرد: قانون حفاظت از خاک مصوب هیات وزیران، یک ظرفیت بسیار مناسب برای حفاظت و بهره برداری پایدار از خاک کشور فراهم کرده است.

وی به نگاه ویژه مدیریت ارشد استان کرمانشاه به حفاظت از منابع آبی و خاکی اشاره کرد و گفت: خوشبختانه با پیگیری ها تلاش های صورت گرفته، یک هماهنگی و همراهی بسیار مناسب میان دستگاه‌های مرتبط با حوزه آب و خاک مانند جهادکشاورزی، آب منطقه ای، آبفا و محیط زیست در سطح استان شکل گرفته است.

معاون عمرانی استاندار تصریح کرد: دشت‌های حاصلخیز استان ظرفیتی بسیار مناسبی برای دستیابی به امنیت غذایی پایدار است ولی از این دشت‌ها باید مراقبت و محافظت کرد.

وی تخریب و فرسایش خاک را دو تهدید جدی برای امنیت غذایی کشور دانست و گفت: بهره برداری از خاک باید به گونه ای باشد که توان تولید زیستی و اقتصادی زمین های زراعی حفظ شود و از جابجایی و فرسایش آن جلوگیری شود.

نجفی سوزاندن بقایای کاه و کلش و پسچر مزارع توسط برخی کشاورزان را یک تهدید جدی برای امنیت غذایی توصیف کرد و گفت: اینکار موجب تخریب بافت و ساختمان خاک و کاهش حاصلخیزی دشت های استان و افت تولید می‌شود و طبق قانون جرم محسوب می‌شود.