

به گزارش کرد پرس، «مایک لی» سناتور جمهوری خواه آمریکایی با بیان اینکه به صورت تلفنی با مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا درباره تحولات ونزووئلا صحبت کرده، گفت: «روبیو به من اطلاع داد که نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا توسط پرسنل آمریکایی دستگیر شده است تا به اتهامات جنایی در ایالات متحده محاکمه شود و اقدامی که امشب شاهد آن بودیم برای محافظت و دفاع از کسانی بود که حکم دستگیری را اجرا می‌کردند.»

وی در ادامه در پیام توئیتری خود نوشت: «این اقدام احتمالا در چارچوب اختیارات ذاتی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و طبق ماده دوم قانون اساسی برای محافظت از پرسنل آمریکایی در برابر حمله واقعی یا قریب الوقوع قرار دارد. از شما، مارکو روبیو متشکرم که مرا در جریان گذاشتید.»

این درحالیست که این سناتور جمهوری خواه آمریکایی پیش از این در همین پیامرسان نوشته بود: «من مشتاقانه منتظرم بدانم که چه چیزی، اگر اصلا وجود داشته باشد، می‌تواند این اقدام حمله نظامی به ونزوئلا را از نظر قانون اساسی در غیاب اعلام جنگ یا مجوز استفاده از نیروی نظامی توجیه کند.»

«دلسی رودریگز»، معاون رئیس‌جمهور ونزوئلا اما اعلام کرده که در حال حاضر موقعیت مکانی مادورو نامشخص است.

رودریگز ضمن ابراز نگرانی شدید از وضعیت رئیس‌جمهور ونزوئلا، از دولت ایالات متحده خواست تا هرچه سریع‌تر «نشانه حیات» و مستنداتی که سلامت وی را تایید کند، ارائه دهد.

وی این اقدام واشنگتن را نقض تمام معاهدات بین‌المللی توصیف کرد.

رودریگز همچنین تاکید کرد که مسئولیت جان رئیس‌جمهور ونزوئلا بر عهده دولت آمریکاست.