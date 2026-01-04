ارزش مبادلات تجاری استان در ۹ ماهه امسال به نزدیک ۵ میلیارد دلار رسید

فرامرز امیدی در گفت و گو با خبرنگار کرد پرس با تشریح وضعیت صادرات، گفت: اظهار داشت: در ۹ ماهه امسال، مجموع صادرات خروجی از گمرکات کردستان به حدود یک میلیون و ۱۵۱ هزار تن کالا به ارزش بیش از ۵۸۰ میلیون دلار رسیده است.

وی اظهار کرد: از این میزان، ۸۴۷ هزار تن کالا به ارزش بالغ بر ۳۶۱ میلیون دلار در گمرکات استان اظهار و ترخیص شده که از نظر وزن و ارزش، نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود یک درصد کاهش داشته است.

ناظر گمرکات کردستان با اشاره به مقاصد صادراتی استان، افزود: کشور عراق همچنان مهم ترین شریک صادراتی استان است و پس از آن، فدراسیون روسیه، افغانستان، سوریه، ترکیه، سودان، قزاقستان، قرقیزستان و عمان قرار دارند.

امیدی ادامه داد: مصنوعات فلزی، ادوات کشاورزی، محصولات باغی و فرآورده های لبنی، عمده کالاهای صادراتی گمرکات کردستان را تشکیل می دهند.

واردات ۵۹۲ میلیون دلار کالا

وی در بخش دیگری از سخنان خود به واردات اشاره کرد و یادآور شد: در ۹ ماهه سال جاری، در مجموع نزدیک به ۱۸۴ هزار تن کالا به ارزش بیش از ۵۹۲ میلیون دلار وارد استان شده است.

ناظر گمرکات کردستان بیان کرد: از این میزان، واردات قطعی بالغ بر ۱۰۱ هزار تن به ارزش ۲۷۷ میلیون دلار بوده که نسبت به سال گذشته، از نظر وزنی ۳۴۶ درصد و از حیث ارزش دلاری ۶۸ درصد افزایش داشته است.

امیدی عمده اقلام وارداتی را شمش طلا، شمش و ضایعات آلومینیوم، موز سبز، دکل حفاری، کالاهای واسطه ای، ماشین آلات و قطعات خطوط تولید، مواد اولیه و اقلام مورد نیاز مرزنشینان عنوان کرد و گفت: این کالاها از کشورهای عراق، امارات متحده عربی، هند، پاکستان، چین، فیلیپین، ترکیه، اکوادور، اتریش و ایتالیا وارد شده اند.

افزایش ترانزیت و خروج موقت کالا

وی با اشاره به عملکرد ترانزیتی استان، اظهار کرد: در ۹ ماهه امسال، تشریفات گمرکی بیش از ۲ میلیون و ۳۵۱ هزار تن کالا به ارزش نزدیک به ۳ میلیارد و ۲۸۶ میلیون دلار در رویه عبور خارجی (ترانزیت) از گمرک باشماق انجام شده است.

ناظر گمرکات کردستان افزود: از این میزان، حدود یک میلیون و ۷۶۷ هزار تن به ارزش تقریبی یک میلیارد و ۳۱۷ میلیون دلار به صورت ترانزیت مبدأ و بیش از ۵۸۴ هزار تن به ارزش حدود یک میلیارد و ۹۶۹ میلیون دلار تحت رویه ترانزیت مقصد انجام گرفته که نسبت به مدت مشابه سال قبل، از نظر وزن ۲۸ درصد و از لحاظ ارزش دلاری ۷ درصد رشد داشته است.

امیدی ادامه داد: همچنین در این مدت، تشریفات نزدیک به ۵۷ هزار تن کالا به ارزش بیش از ۵۲۳ میلیون دلار تحت رویه خروج موقت انجام شده که از نظر وزنی ۲۳ درصد و از حیث ارزش دلاری ۱۰۲ درصد افزایش را نشان می دهد.