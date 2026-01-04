به گزارش کردپرس، در این بیانیه آمده است: در حالی که ملتهای آزادیخواه جهان با امید به سالی آرام و تحقق صلح جهانی به استقبال سال نو میرفتند، دونالد ترامپ و دولت او با یورش به مردم ونزوئلا و تعرض به حاکمیت این کشور، بار دیگر صلح جهانی و حقوق ملی این ملت را نقض کردند.
دفتر سیاسی حزب شیوعی کردستان تأکید کرده است که دونالد ترامپ بهروشنی نشان داده در پی تداوم سیاست تاریخی ایالات متحده در تحمیل هژمونی جهانی و انتقال جغرافیای جنگ است؛ سیاستی که بهمثابه اقدامی خصمانه و تجاوزکارانهی نظامی علیه کشوری مستقل و عضو سازمان ملل متحد تلقی میشود و شایستهی شدیدترین محکومیتهاست، چراکه نقض صریح تمامی اصول حقوق بینالملل به شمار میرود.
در ادامهی این بیانیه، هدف اصلی آمریکا از تلاش برای برکناری رئیسجمهور ونزوئلا، بخشی از یک راهبرد «اقتصادی» و «سیاسیِ بینالمللی» برای گسترش نفوذ و تثبیت جایگاه این کشور بهعنوان یک قدرت مسلط جهانی توصیف شده است. به باور حزب شیوعی کردستان، آمریکا که در حال حاضر توان رقابت و رشد اقتصادی خود در سطح گذشته را از دست داده، میکوشد از طریق کنترل منابع انرژی و نفت، عدم توازن موجود در رقابت با دیگر قدرتهای جهانی را جبران کند.
این بیانیه همچنین حملهی نظامی به ونزوئلا را بازگشتی به شیوهی «سیاست واقعگرای تحمیلی» دانسته که آمریکا با بازگشت ترامپ به قدرت، بار دیگر آن را در پیش گرفته است؛ با این تفاوت که در مرحلهی کنونی، این سیاست با شدت بیشتر و با بهرهگیری از پیشرفتهای بیسابقه در فناوریهای نظامی و ابزارهای اطلاعاتی و میدانی اجرا میشود.
دفتر سیاسی حزب شیوعی کردستان هشدار داده است که نقض حقوق و قوانین بینالمللی، نهتنها از سوی آمریکا بلکه از جانب دیگر قدرتهای جهانی نیز، به رویهای برای تأمین منافع ژئوپلیتیکی و تحمیل موازنههای جدید در جهان تبدیل شده است.
بهگفتهی این حزب، آنچه امروز در آمریکای لاتین رخ میدهد، در سال جاری و سالهای آینده میتواند در دیگر کشورهای این منطقه نیز تکرار شود؛ بهویژه در کشورها و ملتهایی که از نظر نظامی ضعیفتر هستند و در برابر طمعورزی آمریکا مقاومت میکنند.
