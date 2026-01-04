انتقال موفق ۴۵ زن باردار از مناطق صعب العبور و مسدود شده برفی

به گزارش کردپرس، دکتر احسان ریخته گر ضمن تشکر از تلاش همکاران مراکز بهداشت شهرستان ها و نیرو های امدادی افزود: در هشتم دی ماه، ۱۴ مادر باردار در بیمارستان بستری و برای زایمان آماده شدند و ۴ مورد در حامله سرای مراکز بهداشت شهرستان (اشنویه، شاهیندژ، چالدران ) بصورت موقت اسکان داده شد و ۲۷ مورد مادر باردار که تاریخ زایمان آنان نزدیک بود به منزل اقوام در مناطق شهری منتقل گردیدند.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان‌غربی با بیان اینکه ارتقای سلامت مادران از ارکان اساسی مراقبت‌های بهداشتی و درمانی و یکی از مهمترین شاخصه‌های توسعه در جوامع مختلف است، گفت: برنامه‌ریزی‌های لازم در خصوص حفظ سلامت زنان باردار و نجات جان آنان در فصول سرد سال در مناطق سخت‌گذر استان انجام و توصیه‌های لازم به مدیران شبکه‌های بهداشت و درمان شهرستان‌ها اعلام شده است.

.معاون امور بهداشتی دانشگاه ضمن تشکر و قدردانی از زحمات تمامی همکاران شبکه های بهداشت و درمان شهرستان های استان اظهار کرد: مرگ هر مادر باردار به عنوان یک فاجعه تلقی شده و سلامت کلیه افراد خانواده را تحت تاثیر قرار می دهد. لذا مجموعه مدیریتی دانشگاه علوم پزشکی، شبکه های بهداشت و درمان و مراکز بهداشت شهرستانها و پرسنل خدوم و زحمتکش واحدهای تابعه با بهره گیری از حداکثر پتانسیل و توان درون سازمانی و همچنین تعامل و مشارکت موثر و سازنده برون سازمانی نظیر فرمانداران محترم شهرستانها، مسئولین محترم ادارات راهداری و حمل و نقل و ... سعی نموده تا نسبت به ارائه خدمات به موقع و با کیفیت به مادران باردار اقدام کند