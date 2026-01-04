تردد بیش از ۳۳ هزار زائر از مرز مهران

به گزارش خبرگزاری کردپرس، حیدر دشتی‌پور اظهار کرد: مصادف با جشن میلاد حضرت علی(ع) و روز پدر، اشتیاق عاشقان اهل‌بیت(ع) برای زیارت، موجب افزایش رفت‌وآمدها در این مرز بین‌المللی شد.

وی افزود: بر پایه آمارهای ثبت شده، از مجموع ۳۳ هزار و ۱۱۵ زائری که در این بازه زمانی کوتاه تردد کردند، ۲۸ هزار و ۶۴۷ نفر شهروندان ایرانی و چهار هزار و ۴۶۸ نفر نیز زائران و اتباع خارجی بوده‌اند.

سرپرست اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان ایلام با تأکید بر پیش‌بینی‌های انجام شده برای این ایام، گفت: تمامی تدبیرهای لازم برای آسان‌سازی سفر زائران اندیشیده شده و عوامل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان به‌صورت شبانه‌روزی و پیوسته در حال آماده‌باش هستند تا جابه‌جایی مسافران با ایمنی کامل و بدون هیچ‌گونه ایستایی انجام شود.