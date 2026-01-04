کورتەی هەواڵەکانی۱۴ی بەفرانباری ۱۴۰۴ی هەتاوی

سەرۆکی تورکیا: لەپرۆسەی چارەسەری پاشەکشە ناکەین

ڕەجەب تەیب ئەردۆغان سەرۆک کۆماری تورکیا لە پەیامەکەیدا بە بۆنەی ساڵی نوێی زایینییەوە لە پەیامێکدا لەبارەی پرۆسەی ئاشتی لە تورکیا ڕایگەیاند: کۆمیسیۆنی ئاشتی ڕاپۆڕتی خۆی تەواو کرد کە ئەوەش خێرایی دەبخەشێت بە پڕۆسەی چارەسەر و ئاواتەخوازین لە کۆتایی ئەرکەکانی بە ڕوحی کۆدەنگی بجووڵێتەوە".

ئەردۆغان ڕاشیگەیاند: "ئەو قۆناغە کە ئامانجی کۆتایی هێنانە بە کارەساتێکی ٤٠ ساڵە، بە قوربانی سیاسەتێکی کورتمەودای ڕۆژانەی ناکەین".

ناوبراو دەشڵێت: "لە هەر ئەرکێک کە پێویست بکات سڵ ناکەینەوە هەتا ئەو کاتەی کە دڵنیا بین پڕۆسەکە بە بێ هیچ بەربەستێک دەگات بە ئامانجی خۆی".

وتەبێژی شاندی دانوستانکاری ئیدارەی خۆسەر:

ئەمریکا ئامادەیە سەرپەرشتی جێبەجێکردنی رێککەوتنی ۱۰ی ئازار بکات

یاسر سلێمان، وتەبێژی شاندی دانوستانکاری ئیدارەی خۆسەر لە چاوپێکەوتنێکدا لەگەڵ تەلەفزیۆنی سووریا ئاشکرای کروو لایەنی ئەمریکی ئامادەیە سەرپەرشتی جێبەجێکردنی رێککەوتنی ۱۰ ئازار بکات ئەوەش لەسەر داوای ئەحمەد شەرع.

سلێمان راشیگەیاند: پابەندین بە سەروەری دەوڵەتی سووریا و چالاککردنی دامەزراوە سەروەرییەکان لە ناوچەکانی باکوور و رۆژهەڵاتی سووریا.

هاوکات ئاماژەی بەوەشدا، ناکۆکی زۆر لەگەڵ تورکیا هەیە، جەختی لەسەر خواستی خۆیان کردووە بۆ چارەسەرکردنی ئەو ناکۆکییانە لە رێگەی دام و دەزگاکانی دەوڵەتی سووریاوە.

پەرلەمانی عێراق:

ڕۆژی دووشەممە کۆتا وادەی خۆپاڵاوتنە بۆ پۆستی سەرۆک کۆماری عێراق

پەرلەمانی عێراق ڕۆژی دووشەممەی وەک کۆتا وادە بۆ پێشکەشکردنی داواکاری بۆ خۆپاڵاوتن بۆ پۆستی سەرۆک کۆماری عیراق دیاریکردوە و دەڵێت تا کۆتایی دەوامی ڕۆژی دووشەممە ئەو کەسانەی خوازیارن بۆ پۆستی سەرۆک کۆماری عێراق دەتوانن داواکاری پێشکەش بکەن، لە ڕۆژی ٣١ کانووی یەکەمی ٢٠٢٥ وە دەرگای خۆپاڵاوتن بە پشتبەستن بە یاسای ژمارە هەشتی ساڵی ٢٠١٢ ـە کراوەتەوە.