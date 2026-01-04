کردستان هفته ای بدون بارش را پیش رو دارد

به گزارش کرد پرس، اداره کل هواشناسی کردستان طی اطلاعیه ای اعلام کرد طی صبح امروز، ایستگاه هزارکانیان با ثبت دمای منفی ۲۴ درجه سانتی گراد سردترین نقطه استان گزارش شده است.

همچنین سایر نقاط کردستان کاهش دمایی بین ۶ تا ۹ درجه را تجربه کردند. کمینه دمای ثبت شده در اغلب مناطق استان بین منفی ۷ تا منفی ۱۸ درجه سانتی گراد بوده و دمای هوای شهر سنندج نیز به منفی ۷ درجه رسیده است.

بررسی نقشه های پیش یابی نشان می دهد اگرچه در روزهای آینده افزایش نسبی دما رخ خواهد داد، اما تداوم هوای سرد و یخبندان تا اواخر هفته در بیشتر مناطق استان ادامه دارد و احتمال یخ زدگی معابر، جاده ها و تأسیسات وجود خواهد داشت.

بر اساس این گزارش از نظر بارشی، هواشناسی استان اعلام کرده است که تا پایان هفته جاری هیچ سامانه فعالی وارد منطقه نخواهد شد و وضعیت جوی پایدار باقی می ماند.

با این حال، پیش بینی ها حاکی از آن است که از اواخر وقت روز جمعه ۱۹ دی ماه، سامانه بارشی جدیدی به استان نفوذ کند که جزئیات و میزان اثرگذاری آن در روزهای آینده اطلاع رسانی خواهد شد.