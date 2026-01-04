تردد در همه محورهای کردستان برقرار است/ راه های روستایی تا پایان امروز بازگشایی می شود

به گزارش کرد پرس، شهرام شکری در گفت و گو با خبرنگاران، با بیان اینکه بخش عمده راه های روستایی نیز بازگشایی شده است، گفت: در حال حاضر، کمتر از ۵۰ روستا در شهرستان های بانه، دیواندره و سقز همچنان مسدود هستند که عملیات بازگشایی آن ها در حال انجام است و پیش بینی می شود تا پایان امروز، تمامی راه های روستایی استان باز و تردد در آن ها برقرار شود.

وی با اشاره به شدت بارش ها، اظهار کرد: بارش های شدید و کولاک هفته گذشته موجب انسداد گسترده راه های روستایی به ویژه در شهرستان های بانه، دیواندره، سقز و مریوان شد و در برخی مناطق، راه هایی که بازگشایی می شدند به دلیل کولاک مجدداً مسدود می شدند که این موضوع عملیات را با دشواری مواجه کرد.

مدیرکل راهداری کردستان افزود: با پیگیری استاندار و همکاری ستاد بحران استان و فرمانداری ها، ۳۱ دستگاه انواع ماشین آلات راهداری از استان های قزوین، همدان، زنجان، تهران و همچنین شهرستان های نیمه شرقی استان به مناطق درگیر اعزام شد و عملیات بازگشایی راه های روستایی با برنامه ریزی دقیق آغاز شد.

شکری درباره وضعیت راه های بین شهری نیز، بیان کرد: در طول بارش ها، هیچ یک از محورهای اصلی و بین شهری استان به طور کامل مسدود نشد و تنها محور سقز–مریوان در محدوده گردنه کانی کن به دلیل حجم بالای برف به صورت یک طرفه باز بود که عملیات تعریض و تکمیل آن نیز امروز در حال انجام است.

وی با تأکید بر اصول فنی بازگشایی راه ها، ادامه داد: بازگشایی راه های روستایی معمولاً باید پس از پایان بارش و کولاک انجام شود، چرا که بازگشایی همزمان با کولاک موجب اتلاف انرژی و منابع می شود، با این حال تلاش کردیم در حد امکان عملیات را به صورت همزمان پیش ببریم.

مدیرکل راهداری استان کردستان در ادامه با ارائه توصیه های ایمنی به رانندگان، یادآور شد: از هم استانی ها و هموطنان درخواست می کنیم در زمان بارش از سفرهای غیرضروری پرهیز کنند و در صورت تردد، حتماً زنجیر چرخ به همراه داشته و از آن استفاده کنند؛ بررسی فنی خودرو، سالم بودن بخاری و همراه داشتن سوخت کافی نیز بسیار ضروری است.

شکری به رانندگان خودروهای سنگین هشدار داد: تریلی ها و خودروهای مفصلی در هنگام بارش و بدون زنجیر چرخ از تردد خودداری کنند، چرا که بخش عمده انسداد مسیرها ناشی از توقف یا لغزش این خودروها در شیب ها است.

وی گفت: شهروندان می توانند با تماس با سامانه ۱۴۱ از آخرین وضعیت راه ها مطلع شوند و مشکلات احتمالی را گزارش دهند. در قالب طرح زمستانی نیز ۳۶ اکیپ راهداری در ۳۶ راهدارخانه استان مستقر هستند و حدود ۴۰۰ دستگاه ماشین آلات در اختیار داریم که با توجه به شدت بارش ها، از ماشین آلات استیجاری نیز تا پایان فصل زمستان استفاده خواهد شد.