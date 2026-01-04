به گزارش کردپرس، رسول مقابلی با بیان اینکه این فرآیند با دستور وزیر محترم کشور از روز جمعه ۱۲ دیماه، آغاز شده است، افزود: در آذربایجانغربی، انتخابات میاندورهای مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه نقده و اشنویه برگزار خواهد شد.
رئیس ستاد انتخابات استان با اشاره به زمانبندی پیشثبتنام داوطلبان، خاطرنشان کرد: براساس دستور وزیر کشور، مهلت پیشثبتنام غیرحضوری داوطلبان انتخابات میاندورهای مجلس شورای اسلامی از شنبه ۱۳ دیماه ۱۴۰۴ آغاز شده و تا پایان روز سهشنبه ۱۶ دیماه ۱۴۰۴ به مدت چهار روز ادامه خواهد داشت.
او با تأکید بر میاندورهای بودن این انتخابات، افزود: طبق قانون انتخابات، مهلتهای زمانی در انتخابات میاندورهای به نصف کاهش مییابد، به همین دلیل مهلت یکهفتهای ثبتنام به سه روز و نیم کاهش یافته که با تصمیم ستاد انتخابات کشور، چهار روز برای پیشثبتنام در نظر گرفته شده است.
مقابلی ادامه داد: متقاضیان انتخابات میاندورهای مجلس شورای اسلامی میبایست ثبتنام نهایی خود را در بازه زمانی ۲۹ بهمنماه تا ۲ اسفندماه ۱۴۰۴ انجام دهند که ارائه کد رهگیری پیشثبتنام در زمان ثبتنام نهایی الزامی است.
معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجانغربی همچنین از تشکیل هیأتهای اجرایی خبر داده و افزود: هیأتهای اجرایی مراکز حوزههای انتخابیه و حوزههای فرعی انتخابات میاندورهای مجلس شورای اسلامی از روز یکشنبه ۱۹ بهمنماه ۱۴۰۴ و به مدت چهار روز تشکیل شده و معتمدان اصلی و علیالبدل انتخاب خواهند شد.
رئیس ستاد انتخابات استان در پایان اضافه کرد: پیشثبتنام داوطلبان صرفاً باید از طریق رایانه (کامپیوتر) انجام شود و امکان انجام این مرحله از طریق تلفن همراه وجود ندارد.
داوطلبان میتوانند با مراجعه به پایگاه اطلاعرسانی وزارت کشور به نشانی keshvar.moi.ir نسبت به انجام پیشثبتنام اقدام و کد رهگیری دریافت کنند.
