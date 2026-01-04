۱۴ دی ۱۴۰۴ - ۱۱:۰۱

انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس در حوزه انتخابیه نقده و اشنویه آغاز شد

سرویس آذربایجان غربی- معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان‌غربی و رئیس ستاد انتخابات استان از آغاز فرآیند انتخابات میان‌دوره‌ای دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی خبر داد.

به گزارش کردپرس، رسول مقابلی با بیان اینکه این فرآیند با دستور وزیر محترم کشور از روز جمعه ۱۲ دی‌ماه، آغاز شده است، افزود: در آذربایجان‌غربی، انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه نقده و اشنویه برگزار خواهد شد.

رئیس ستاد انتخابات استان با اشاره به زمان‌بندی پیش‌ثبت‌نام داوطلبان، خاطرنشان کرد: براساس دستور وزیر کشور، مهلت پیش‌ثبت‌نام غیرحضوری داوطلبان انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس شورای اسلامی از  شنبه ۱۳ دی‌ماه ۱۴۰۴ آغاز شده و تا پایان روز سه‌شنبه ۱۶ دی‌ماه ۱۴۰۴ به مدت چهار روز ادامه خواهد داشت.

او با تأکید بر میان‌دوره‌ای بودن این انتخابات، افزود: طبق قانون انتخابات، مهلت‌های زمانی در انتخابات میان‌دوره‌ای به نصف کاهش می‌یابد، به همین دلیل مهلت یک‌هفته‌ای ثبت‌نام به سه روز و نیم کاهش یافته که با تصمیم ستاد انتخابات کشور، چهار روز برای پیش‌ثبت‌نام در نظر گرفته شده است.

مقابلی ادامه داد: متقاضیان انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس شورای اسلامی می‌بایست ثبت‌نام نهایی خود را در بازه زمانی ۲۹ بهمن‌ماه تا ۲ اسفندماه ۱۴۰۴ انجام دهند که ارائه کد رهگیری پیش‌ثبت‌نام در زمان ثبت‌نام نهایی الزامی است.

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان‌غربی همچنین از تشکیل هیأت‌های اجرایی خبر داده و افزود: هیأت‌های اجرایی مراکز حوزه‌های انتخابیه و حوزه‌های فرعی انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس شورای اسلامی از روز یکشنبه ۱۹ بهمن‌ماه ۱۴۰۴ و به مدت چهار روز تشکیل شده و معتمدان اصلی و علی‌البدل انتخاب خواهند شد.

رئیس ستاد انتخابات استان در پایان اضافه کرد: پیش‌ثبت‌نام داوطلبان صرفاً باید از طریق رایانه (کامپیوتر) انجام شود و امکان انجام این مرحله از طریق تلفن همراه وجود ندارد.

داوطلبان می‌توانند با مراجعه به پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت کشور به نشانی keshvar.moi.ir نسبت به انجام پیش‌ثبت‌نام اقدام و کد رهگیری دریافت کنند.

