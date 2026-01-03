ارتباط مخابراتی ۱۳۲ روستای کردستان برقرار شد

به گزارش کرد پرس، آرام حیدری در گفت و گو با خبرنگاران، گفت: از قطعی ارتباط مخابراتی این ۵۷ روستا، ۵۰ مورد آن مربوط به قطع برق است.

وی با بیان اینکه روز گذشته ارتباط تلفن همراه ۱۴ روستای استان برقرار شد، اظهار کرد: بر اثر بارش شدید برف و قطعی برق گسترده در شهرستان های سقز و بانه، ارتباط تلفن همراه در ۱۸۹ روستای استان قطع شده بود که ۱۶ مورد به دلیل قطعی فیبر نوری هوایی و خرابی یونیتهای مخابراتی و ۱۷۳ مورد به دلیل قطعی جریان برق بود.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات کردستان افزد: از پنجم دیماه تا کنون در مجموع ۷۰ نفر در قالب ۳۵ اکیپ نگهداری، با انجام ۱۰۶ عملیات اجرائی، مشغول رفع خرابی ارتباط مخابراتی بوده‌اند.

حیدری ادامه داد: این تلاش‌ها تا بازگشت کامل ارتباطات در تمام روستاهای استان ادامه خواهد داشت.