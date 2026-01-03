۱۳ دی ۱۴۰۴ - ۱۲:۵۹

ثبت ۸۹۷ میلیارد دینار درآمد در سلیمانیه طی یک سال

سرویس عراق و اقلیم کردستان- وب‌سایت شفافیت فعال در امور نظارت و سامان‌دهی درآمدهای غیرنفتی اعلام کرد که مجموع درآمد سلیمانیه در سال گذشته به ۸۹۷ میلیارد دینار رسیده است؛ درآمدی که شامل استان‌های سلیمانیه و حلبچه و اداره‌های راپرین و گرمیان می‌شود.

به گزارش کردپرس، بر اساس گزارش شفافیت که شامل استان‌های سلیمانیه و حلبچه و همچنین اداره‌های راپرین و گرمیان می‌شود، درآمد سلیمانیه در هفته گذشته (۲۷ دسامبر تا ۲ ژانویه ۲۰۲۶) معادل ۹۰۱ میلیون دینار بوده که ۱۰۰ درصد آن به‌صورت نقدی دریافت شده است.

طبق آمار منتشرشده:
درآمد ماه ژانویه سلیمانیه ۶۲ میلیارد دینار بوده است.
درآمد ماه دسامبر تاکنون به ۶۲ میلیارد و ۶۲ میلیون دینار رسیده است.
درآمد ماه نوامبر تاکنون ۶۹ میلیارد و ۷ میلیون دینار ثبت شده است.
درآمد ماه سپتامبر ۶۶ میلیارد و ۶۸۱ میلیون دینار بوده است.
درآمد ماه آگوست به ۶۲ میلیارد و ۹۲۴ میلیون دینار رسیده که ۸۵ درصد آن نقدی و ۱۵ درصد به‌صورت چک بوده است.
درآمد ماه جولای ۱۱۸ میلیارد و ۹۲۶ میلیون دینار بوده که ۲۸ درصد نقدی، ۶۷ درصد به‌صورت مقاصه و ۵ درصد به‌صورت چک دریافت شده است.
درآمد ماه ژوئن نیز ۱۳۹ میلیارد و ۱۷۳ میلیون دینار اعلام شده که نسبت به قبل، ۷۶ میلیارد دینار معادل ۵۴ درصد کاهش را نشان می‌دهد

