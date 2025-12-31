به گزارش کرد پرس، با گذشت چند روز از این شرایط جوی، برق نزدیک به ۴۰ روستا همچنان قطع بوده و بهدنبال آن، ارتباطات تلفنی نیز در این مناطق برقرار نیست. از سوی دیگر، راههای روستایی حدود ۱۰۰ روستا و حتی بیشتر همچنان مسدود مانده و تنها در برخی موارد، مسیرها بهصورت موقت و با تلاش خود مردم یا افراد محلی بازگشایی شدهاند.
نگرانی خانوادهها
پیامهای متعدد شهروندان از روستاهای مختلف سقز و اطرافیان آنها، تصویری نگرانکننده از وضعیت موجود ترسیم میکند؛ بهگونهای که ارتباط بین بسیاری از روستاها بهطور کامل قطع شده و دسترسی به خدمات ضروری با مشکلات جدی مواجه است.
لزوم اعزام اکیب ها و تجهیزات
اگرچه با تلاشهای انجامشده، برق ۱۳ روستا توسط اکیپهای شرکت برق سقز به مرحله پایداری رسیده است، اما همچنان تعداد زیادی از روستاها از نعمت برق محروم هستند. از اینرو، بازبینی جدی وضعیت زیرساختها، نوسازی فوری شبکه برق، بررسی علل کیفیت پایین تیرهای برق و ضعفهای فنی موجود، ضرورتی انکارناپذیر به شمار میرود.
در حوزه راهداری نیز انتقادات گستردهای مطرح است؛ از جمله کمبود امکانات، تجهیزات و راننده، کمتوجهی استان به وضعیت راههای روستایی سقز، عدم عقد قراردادهای بیشتر با بخش خصوصی و همچنین استفادهنشدن از ظرفیتهای مرکز استان و سایر شهرستانها برای برفروبی و بازگشایی مسیرهای روستایی.
