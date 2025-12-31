سرخط خبرهای۱۰دی خبرگزاری کردپرس

اوجالان خواستار میانجیگری ترکیه میان نیروهای دموکراتیک سوریه و دمشق شد
عبدالله اوجالان، رهبر زندانی حزب کارگران کردستان (PKK)، از ترکیه خواسته تا نقش فعالی در میانجیگری و تسهیل توافق بین نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) و دولت دمشق ایفا کند. این درخواست یک روز قبل از پایان ضربالاجل اجرای توافق ادغام نیروهای کرد در نهادهای دولتی سوریه مطرح شده است. اوجالان این توافق را بر اساس یک مدل دموکراتیک میداند که به ادغام نهادهای کرد در ساختار دولت سوریه کمک میکند. در حالی که اجرای این توافق باید تا پایان سال 2024 صورت میگرفت، مذاکرات اخیراً متوقف شده است.
محکومیت حمله محافظان اردوغان به معترضان کرد از سوی دادگاه آمریکا
دادگاه فدرال آمریکا حکم داد که دولت ترکیه در حمله هماهنگ محافظان رئیسجمهور اردوغان به معترضان کرد در واشنگتن در ۱۶ مه ۲۰۱۷ مسئولیت مستقیم دارد. این حمله پس از دیدار اردوغان با ترامپ رخ داد و مهاجمان معترضان را بهطور سازمانیافته مورد ضربوشتم قرار دادند. دادگاه ترکیه را به ارتکاب حمله، ضربوجرح، حبس غیرقانونی و آسیب شدید روحی محکوم کرد و این رویداد را جرم مبتنی بر نفرت قومی دانست. هرچند مسئولیت ترکیه ثابت شده، میزان غرامتها هنوز تعیین نشده و شاکیان میتوانند برای دریافت خسارتهای پزشکی، روانی و اقتصادی اقدام کنند.
نیروهای دموکراتیک سوریه: ۱۴۰ عضو داعش در سال ۲۰۲۵ دستگیر یا کشته شدند
نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) اعلام کردند که در سال 2025، 163 عملیات امنیتی و نظامی علیه داعش انجام دادهاند که منجر به دستگیری 140 عضو این گروه و کشته شدن 13 نفر از جمله سه سرکرده شده است. این عملیاتها شامل 128 عملیات دستگیری و 32 درگیری مستقیم با داعش بود. همچنین نیروهای کرد شبکههای پشتیبانی داعش را شناسایی و نابود کرده و 79 مین و ماده منفجره را پیش از استفاده خنثی کرده است.
نظر شما