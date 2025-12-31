بلاتکلیفی ٤ هزار تعاونی در آذربایجان غربی!

به گزارش کردپرس، باقر خلیلی روز چهارشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران افزود: سهم بخش تعاون در اقتصاد آذربایجان‌غربی حدود ۱۵ درصد است و بخش عمده‌ای از صادرات استان از طریق تعاونی‌ها انجام می‌شود، اما اجازه داده نمی‌شود این ظرفیت به طور شایسته در سطح استان و کشور مطرح شود.

وی با بیان اینکه برخی شرکت‌ها با وجود استفاده از امکانات و تسهیلات بخش تعاون، عنوان تعاونی را در نام خود درج نمی‌کنند، این اقدام را غیرقابل قبول دانست و افزود: چنین رفتارهایی موجب تضعیف جایگاه بخش تعاون و بی‌اعتمادی فعالان اقتصادی نسبت به این ساختار می‌شود.

رییس اتاق تعاون آذربایجان‌غربی گفت: نمایشگاه «اروم فود» برای نخستین بار در استان و با پیگیری‌های استاندار آذربایجان‌غربی از ۳۰ دی تا سوم بهمن ماه در پارک جنگلی ارومیه برگزار می‌شود.

خلیلی افزود: این نمایشگاه فرصتی است تا تولیدکنندگان و فعالان بخش‌های کشاورزی و صنایع غذایی استان توانمندی‌های خود را در زمینه تولید، بسته‌بندی و فرآوری محصولات به نمایش بگذارند و زمینه توسعه بازارهای داخلی و صادرات مرزی فراهم شود.

وی ادامه داد: همچنین نمایشگاه لوازم خانگی و مبلمان از ۲۱ تا ۲۵ بهمن‌ماه امسال در ارومیه برگزار می‌شود که با استقبال تولیدکنندگان داخلی و بنگاه‌های اقتصادی استانی همراه است.

رییس اتاق تعاون آذربایجان‌غربی درباره توسعه بازارهای مرزی اظهار کرد: نمایشگاه بین‌المللی شهرستان خوی که از سال‌های گذشته مراحل پیگیری آن آغاز شده بود، امسال به مرحله نهایی رسیده و از تمام ظرفیت‌های اجرایی و اقتصادی استان برای برگزاری موفق آن استفاده می‌شود.

وی افزود: با توجه به فعالیت بازارچه‌های مرزی در آذربایجان‌غربی، این نمایشگاه می‌تواند نقش مؤثری در افزایش صادرات غیرنفتی، جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تقویت اقتصاد محلی ایفا کند.

خلیلی با اشاره به سفرهای رسمی و غیررسمی رییس‌جمهور به آذربایجان‌غربی گفت: در ماه‌های اخیر مسائل مربوط به مرزها، تجارت مرزی و زیرساخت‌های صادراتی استان در جلسات حضور رییس‌جمهور مطرح شده و مصوباتی نیز به تصویب رسیده است، اما بخشی از این مصوبات هنوز ابلاغ نشده است.