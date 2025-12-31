برق ۷۹ روستای کردستان پس از بحران برف و بوران متصل شد

به گزارش کرد پرس، محمدسعید سلطانی با اشاره به بارش سنگین برف در کردستان، گفت: در پی این بارش ها، برق ۳۲۶ روستا در استان قطع شد که با وجود شرایط سخت جوی و مسدود بودن راه های روستایی، تاکنون برق ۷۹ روستای پرجمعیت مجدداً وصل شده است.

وی با تأکید بر اولویت بندی مناطق پرجمعیت، افزود: اتصال برق روستاهای دارای جمعیت بالا در دستور کار قرار دارد و در حال حاضر برق ۲۴۷ روستا همچنان قطع است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق کردستان با بیان اینکه بیشترین قطعی ها مربوط به شهرستان های بانه و سقز است، اظهار کرد: در آغاز بحران، ۲۱ اکیپ اجرایی به همراه پنج دستگاه جرثقیل و پنج دستگاه بالابر با تجهیزات کامل در شهرستان های سقز و بانه مستقر شدند و همزمان با برف روبی جاده های اصلی و روستایی، عملیات ترمیم شبکه آغاز شد.

سلطانی ادامه داد: در موج اول بارش، بیش از ۳۰۰ پایه تیر برق شکسته و ۱۱ پست هوایی شامل سه پست در سقز و هشت پست در بانه سقوط کرد که این موضوع باعث خاموشی برق ۳۳۴ روستا شد.

وی یادآور شد: از این تعداد، حدود ۲۵۰ روستا در شهرستان بانه و نزدیک به ۵۰ روستا در سقز قرار داشتند؛ همچنین شدت بارش برف و بوران در ساعات اولیه، راه ارتباطی حدود ۴۰۰ روستا در سطح استان را مسدود کرد که این مسئله موجب توقف یا کندی فعالیت نیروهای عملیاتی شرکت برق شد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق کردستان با اشاره به ورود موج دوم بارشی، بیان کرد: در ساعات پایانی هشتم دی ماه، موج دوم بارش ها سایر شهرستان های استان را نیز تحت تأثیر قرار داد و ضمن اختلال در خدمات رسانی، تعدادی از روستاهای شهرستان قروه نیز دچار خاموشی شدند.

سلطانی گفت: در ساعات اولیه روز سه شنبه نهم دی ماه، خاموشی های شهرستان های قروه، دیواندره، مریوان و سروآباد برطرف شد.

وی اظهار کرد: در حال حاضر دسترسی به تعداد قابل توجهی از روستاها امکان پذیر نیست، اما به محض بازگشایی مسیرها، عملیات اتصال برق بلافاصله انجام خواهد شد.