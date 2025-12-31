۴۰۰ مسافر در راه مانده در محورهای سنندج اسکان داده شدند/بازگشایی ۸۰ درصد راه های روستایی

به گزارش کرد پرس، غریب سجادی در جلسه ستاد مدیریت بحران شهرستان سنندج با قدردانی از تلاش شبانه روزی دستگاه های خدمات رسان، گفت: زحمات نیروهای امدادی، راهداری، هلال احمر، پلیس راه، شهرداری و سایر دستگاه ها زمانی بیشتر نمود پیدا می کند که با وجود کمبود تجهیزات، خدمات رسانی در کوتاه ترین زمان ممکن انجام می شود.

وی با اشاره به توپوگرافی خاص شهرستان سنندج، افزود: با حجم اندک بارندگی نیز امکان بروز اختلال در زندگی عادی مردم وجود دارد و به همین دلیل هماهنگی، وحدت رویه و حضور میدانی دستگاه ها حتی در شرایط اعمال محدودیت های ترافیکی، اهمیت بالایی دارد.

فرماندار سنندج اظهار کرد: پس از عبور از بحران، باید ارزیابی دقیقی انجام شود تا در رخدادهای مشابه شاهد تکرار مشکلات نباشیم؛ تجربه برخی شهرستان ها نشان می دهد واحدهای تولیدی، دامداری ها و مرغداری ها باید از هم اکنون برای شرایط بحرانی برای سوخت برنامه ریزی داشته باشند.

سجادی بر لزوم تجهیز محل های اسکان اضطراری مسافران در راه مانده تأکید کرد و ادامه داد: این مراکز باید از نظر سوخت، برق اضطراری و امکانات اولیه در آمادگی کامل باشند و همچنین شناسایی ظرفیت تجهیزات و ماشین آلات ادارات و بخش خصوصی و ایجاد بانک اطلاعاتی از این امکانات ضروری است.

وی با اشاره به نقش دهیاران و بخشداران در مدیریت بحران، یادآور شد: احکام دهیاران در این حوزه صادر شده و لازم است تمامی دستگاه ها همکاری لازم را با مدیریت محلی داشته باشند؛ فرمانداری نقش هماهنگ کننده را بر عهده دارد و همه دستگاه ها باید بر اساس شرح خدمات مشخص و سناریونویسی دقیق عمل کنند.

فرماندار سنندج با اشاره به عملکرد شهرداری در بارش های اخیر، بیان کرد: باوجود تلاش های صورت گرفتە باید در نظر داشت کە برخی از مناطق شهری به دلیل شرایط جغرافیایی آسیب پذیرترند و لازم است تجهیزات پیش از صدور هشدارها آماده و سرویس شوند؛ مشارکت و همکاری مردم نیز نقش مهمی در عبور از شرایط بحرانی دارد.