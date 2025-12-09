دستگیری یک فرمانده داعش در استان حلبچه؛ یک نیروی امنیتی زخمی شد

به گزارش کردپرس، در پی یک عملیات ویژه در محدوده استان حلبچه، نیروهای وابسته به مدیریت عملیات‌های امنیتی با یک گروه مسلح وابسته به داعش درگیر شدند.

بر اساس اطلاعات موجود، این درگیری هنگام تلاش نیروهای امنیتی برای بازداشت این گروه رخ داده است.

گەلی کوردستان گزارش داد، در جریان این عملیات، نیروهای امنیتی موفق شدند سه عضو داعش را دستگیر کنند که یکی از بازداشت‌شدگان دارای رتبه «امیر» در ساختار این گروه بوده است.

همزمان و در خلال درگیری یکی از کارکنان نیروهای مدیریت عملیات‌های امنیتی نیز زخمی شده است.