محوطه تاریخی و تفریحی سراب هرسین ساماندهی می شود

به‌گزارش کردپرس، در این جلسه که با حضور مدیرکل، معاونان و کارشناسان میراث‌فرهنگی و صنایع‌دستی، شهردار و رئیس شورای اسلامی شهر و جمعی از مسئولان هرسین برگزار شد، راهکارهای حفاظت و ساماندهی محوطه تاریخی سراب هرسین مورد بررسی قرار گرفت.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کرمانشاه، با استقبال از طرح ساماندهی سراب هرسین، بر ضرورت حفاظت از آثار تاریخی این محدوده تأکید کرد و گفت: اداره‌کل میراث‌فرهنگی در کوتاه‌ترین زمان نسبت به نصب تابلوهای معرفی آثار، اجرای حفاظ‌های مناسب برای صیانت از محوطه‌ها و مرمت سازه‌های تاریخی مربوط به دوران ساسانی اقدام خواهد کرد تا این آثار بیش از پیش به جهانیان شناسانده شوند و زمینه رشد و شکوفایی شهرستان فراهم آید.

داریوش فرمانی افزود: در این نشست مصوب شد اداره‌کل میراث‌فرهنگی به‌عنوان ناظر و شهرداری هرسین به‌عنوان بهره‌بردار، با همکاری دیگر دستگاه‌های اجرایی و با رعایت حقوق شهروندی، نسبت به طراحی یک طرح جامع مطالعاتی اقدام و اجرای عملیات محصورسازی و معرفی محوطه را در دستور کار قرار دهند.

او ادامه داد: همچنین تهیه تیزرهای تبلیغاتی و برنامه‌های ترویجی برای معرفی این جاذبه گردشگری با هدف جذب گردشگر و درآمدزایی برای شهروندان در دستور کار قرار گرفت.

جهانبخش حیدری، فرماندار هرسین نیز در این نشست با تأکید بر اهمیت ارزش‌های تاریخی و گردشگری این محوطه اظهار کرد: اگر می‌خواهیم ارزش این محوطه حفظ شود، باید با اطلاع‌رسانی مردمی، مدیریت صحیح و رعایت ضوابط قانونی، نقشه راهی در جهت ارتقای خدمات گردشگری با هدف جذب گردشگر و ایجاد اشتغال بوم‌پایه ترسیم کنیم تا الگویی برای توسعه شهری فراهم شود.

فرماندار هرسین ضمن قدردانی از همکاری همه دستگاه‌ها، مردم هرسین را مردمانی اصیل و فرهنگ‌دوست دانست و افزود: با برنامه‌ریزی صحیح، اعتماد متقابل و اجرای دقیق طرح ساماندهی می‌توان سراب هرسین را به یکی از نقاط شاخص گردشگری استان بدل کرد.

در پایان این نشست، حکم دبیر شهر ملی گلیم از سوی مدیرکل و معاون صنایع‌دستی استان به قبادی شهردار هرسین اهدا شد، هدف از این ابلاغ، برنامه‌ریزی برای برگزاری رویدادها و جشنواره‌هایی نظیر جشنواره گلیم به‌منظور رونق صنایع‌دستی و توسعه فرهنگی و اقتصادی شهرستان عنوان شد.

لازم به ذکر است با پیگیری مسئول یگان حفاظت میراث فرهنگی و حضور مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کرمانشاه، فرماندار، شهردار ، رئیس اداره میراث فرهنگی شهرستان و جمعی از مدیران و کارشناسان دستگاه‌های اجرایی در سالن فرمانداری هرسین برگزار شد.