۲ پروژه راکد مسکن ملی در سنندج با تعیین پیمانکاران جدید فعال شد

به گزارش کرد پرس، امیرحسین جمشیدی در گفت و گو با خبرنگاران، گفت: با توجه به مشکلات به وجود آمده در۲ پروژه نهضت ملی مسکن میدیا و شتاو در سنندج و به منظور تسریع در اجرای آنها، پیمانکاران جدید وارد کار شدند.

وی افزود: پروژه ۱۴۰ واحدی میدیا در هفت بلوک طبق تفاهم نامه به ستاد اجرایی فرمان امام به عنوان کارگزار واگذار و توسط شرکت توسعه گران عمران ستاد، عملیات اجرایی آن در سال ۱۳۹۹ شروع شد که در چند نوبت توسط پیمانکار تعطیل و در عمل با مشکل و رکود مواجه شد و زمینه نارضایتی کارفرما و متقاضیان را فراهم کرد.

سرپرست معاونت مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی کردستان اظهار کرد: در راستای حل این مشکل و برای تسریع در اجرای پروژه و خانه دار کردن ۱۴۰ خانوار متقاضی و پس از جلسات متعدد و اخذ مجوزهای مربوطه، پیمانکار مربوطه از پروژه کنار گذاشته شد و با تعیین پیمانکار جدید، عملیات اجرایی پروژه ۱۴۰ واحدی میدیا دوباره آغاز و هم اکنون پروژه فعال است.

جمشیدی ادامه داد: پروژه ۲۵۲ واحدی شتاو نیز که از دی ماه سال ۱۴۰۲ طی قرارداد و برای ساخت به شرکت جهاد نصر کرمانشاه به عنوان پیمانکار واگذار شده بود به علت عدم اجرای تعهدات و ناتوانی پیمانکار در اجرا، پروژه غیرفعال بوده که طی مراحل قانونی این پیمانکار نیز از پروژه کنار گذاشته شد.

وی یادآور شد: در راستای منافع متقاضیان و برای تسریع در اجرا به ۲ بخش ۱۴۰ و ۱۱۲ واحدی تقسیم و با انتخاب ۲ پیمانکار مجرب و توانمند، پروژه شتاو از رکود خارج و فعال شده است که امیدواریم با پیشرفت مناسب و منطقی در اجرا، شاهد خانه دار شدن متقاضیان باشیم.